Икона стиля: Geely представила новейший компактный кроссовер

От концепта, представленного в Пекине весной прошлого года, серийная машина почти не отличается. Да, это все та же яркая неординарная внешность, вызывающая спорные эмоции у потребителей, как и в случае с Nissan Juke и KIA Soul.
Последние, напомним, «выстрелили» именно благодаря неординарным дизайнерским решениям что в экстерьере, что в интерьере машин. «Икону», как не трудно догадаться, изобразил бывший шеф-дизайнер Volvo Питер Хорбери. А насколько удачным оказалось его творение, решать вам.
Автомобиль, оказавшийся длиннее того же KIA Soul на 15 см, не лишился, как и прототип, выдвижных дверных ручек под стать Jaguar F-Type. А еще тут адаптивная и полностью диодная оптика, умеющая переключать ближний свет фар на дальний и наоборот, а также подсвечивать повороты.
В салоне — космос, как видят его китайцы. С акцентом на эргономику по-немецки, салон козыряет парой 10-дюймовых дисплеев, понимающих голосовые команды и позволяющих управлять из авто целым букетом функций «умного дома». Если вы один из прогрессивных пользователей таких технологий, то машина поможет вам заранее вскипятить чайник или включить на даче свет. Кроме того, интерьер козыряет амбиентной подсветкой с палитрой из 72 цветов. А еще тут 31 емкость для всякой мелочевки, кожа-рожа, старт-стоп и система ионизации воздуха.
Среди прочих ватрушек — система мониторинга слепых зон по всему периметру авто, куча камер и сенсоров, а также функция автоматической парковки. Движет всем этим делом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 сил в дуэте с 48-ваттным электродвижком. Аккомпанирует им преселектив с двойным сцеплением и семью скоростями.
До первой сотни с места Geely Icon ускоряется за 7,9 секунды, а его расход не превышает и шести литров в смешанном цикле. А вот привод у новинки только передний. Впрочем, куда городскому «компактнику» до покорения бездорожья, ведь так?
Когда новинка появится в России, пока неизвестно. Но, вероятнее всего, лишь в следующем году. А у себя на родине Geely Icon уже готов к приему заказов.