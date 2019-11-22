Икона стиля: Geely представила новейший компактный кроссовер

От концепта, представленного в Пекине весной прошлого года, серийная машина почти не отличается. Да, это все та же яркая неординарная внешность, вызывающая спорные эмоции у потребителей, как и в случае с Nissan Juke и KIA Soul.

Последние, напомним, «выстрелили» именно благодаря неординарным дизайнерским решениям что в экстерьере, что в интерьере машин. «Икону», как не трудно догадаться, изобразил бывший шеф-дизайнер Volvo Питер Хорбери. А насколько удачным оказалось его творение, решать вам.