Datsun срочно отзывает автомобили из-за проблем с тормозами

Фото Datsun
На партию бюджетных малолитражек Datsun on-Do и mi-Do объявлена сервисная акция. Причиной отзыва стал дефект тормозной системы, который в экстренной ситуации на дороге может привести к самым серьезным последствиям…

Японский производитель согласовал с Росстандартом отзывную кампанию, охватывающую 1677 автомобилей Datsun on-Do и mi-Do, изготовленных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

В указанных машинах обнаружено несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. Во время эксплуатации это может вызвать сбой в его работе, в результате чего водителю придется прикладывать больше усилий при использовании педали тормоза. Так что проблема чревата возникновением ДТП.

Во избежании этого уполномоченные представители компании Datsun в России должны срочно проверить и, при необходимости, заменить обратный клапана усилителя тормозов в неисправных экземплярах. Все работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

Определить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта с помощью опубликованного перечня либо, воспользовавшись интерактивным поиском (easy.gost.ru).

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27 ноября 2019
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