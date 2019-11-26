Как посадка водителя влияет на манеру управления авто

В обычных условиях простой водитель в таком положении долго не просидит. Прежде всего, даст о себе знать долгое напряжение мышц, а также нагрузка на позвоночник, и в результате это отразится на управлении машиной — возникнут все предпосылки для резкой и нервозной езды. Ведь для утомленного рулевого в условиях оживленного движения, как правило, свойственна раздражительность — он торопится и склонен к агрессии.

Другая крайность — развалиться в водительском кресле в полулежачем положении на максимальном удалении от руля. Такая поза опасна прежде всего тем, что человеку с прямыми руками и ногами сложнее контролировать автомобиль, а при определенной конструкции кузова не исключено ограничение обзорности. Во-вторых, любое столкновение автомобиля при подобном положении тела грозит серьезными увечьями конечностей. В то время как посадка со слегка согнутыми руками и ногами менее травмоопасна.

Полулежачая поза, ограничивающая возможности водителя, также сказывается на манере езды. Как правило, такого водителя отличает рассеянное внимание, излишняя расслабленность и крайняя заторможенность в действиях. Ведь любое движение руками и ногами требует дополнительных физических затрат, а когда тело полностью расслаблено, это дается с трудом. Так что при выборе правильного расположения удобство хоть и важный критерий, но вовсе не главный — не стоит забывать и о безопасности.