Стартовало производство новой Skoda Octavia

Ежедневно с производственных линий главного завода бренда сходит 1150 экземпляров Skoda Octavia четвертой генерации.

Напомним, что модель подросла в габаритах: в кузове лифтбэк вытянулась на 19 мм (до 4689 мм), а универсал стал длиннее на 22 мм (до 4689 мм). В ширину автомобиль увеличился на 15 мм (до 1829 мм).

Новая Octavia щеголяет цифровой «приборкой», проекционным дисплеем, а также новыми креслами рулем и матричными фарами. Кроме того, авто оснастили бесключевым доступом, электронным стояночным тормозом и беспроводной зарядкой для телефона.

Четвертая «Октавиа» взяла курс на российский рынок, но к дилерам новинка приедет только в конце следующего года: автостроителю требуется время на сертификацию и локализацию. Остается надеяться, что ценник на авто если и подскочит (сомнений в этом практически нет), то не сильно.