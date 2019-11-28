Почему автопроизводители набивают бамперы своих машин пенопластом

Наверняка тот, кто попадал в неприятности на дороге, замечал, что после аварии среди обломков раскуроченных фар и фонарей, решеток радиатора и бамперов валяется обычный пенопласт. Но разве кусок мягкого пластика может как-то спасти водителя или пешехода? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сперва, разобраться в том, каких видов бывает эта самая безопасность.
А она бывает двух типов. Активная — к ней можно отнести всю электронику, помогающую избежать аварийной ситуации. И пассивная, которая спасает жизнь людей и минимизирует повреждения автомобиля, когда авария уже неизбежна. Ко второму типу относится и тот самый пенопласт или, если по научному, абсорбер бампера.
Поскольку жёсткие правила безопасности, как и Военный устав, пишутся кровью, автопроизводители изо всех сил стараются соответствовать этим правилам, используя не только различные ноу-хау, но и физические свойства вполне известных и обыденных материалов.
В данном случае, миссия вспененного куска полистирола средней плотности, как и всей конструкции кузова, в том, чтобы поглотить энергию удара. Другими словами, его цель сжаться и даже, в зависимости от силы удара, сломаться, тем самым минимизировав последствия столкновения для водителя, пассажиров и самого транспортного средства.
Кстати, абсорберы бампера бывают трех типов. Самые простые, эффективные и распространенные — из пенопласта. Они хорошо пружинят и имеют достаточно жёсткую структуры, чтобы не ломаться при слабых ударах.
Цельнолитые пластиковые абсорберы также используются в автопромышленности. Их плюс, в отличие от пенопласта, долговечность — они не крошатся, более устойчивы к не сильным ударам и так же хорошо поглощают их.
Бывают абсорберы и с наполнением. Как правило, это стеклянные шарики, которые еще более эффективно рассеивают энергию удара. Они устанавливаются, как правило, на дорогие иномарки. Поэтому, глядя на аварию с участием недорогих авто, сразу становится понятно, кто из какой «фольги» сделан.