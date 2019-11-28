Почему автопроизводители набивают бамперы своих машин пенопластом

Наверняка тот, кто попадал в неприятности на дороге, замечал, что после аварии среди обломков раскуроченных фар и фонарей, решеток радиатора и бамперов валяется обычный пенопласт. Но разве кусок мягкого пластика может как-то спасти водителя или пешехода? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сперва, разобраться в том, каких видов бывает эта самая безопасность.

А она бывает двух типов. Активная — к ней можно отнести всю электронику, помогающую избежать аварийной ситуации. И пассивная, которая спасает жизнь людей и минимизирует повреждения автомобиля, когда авария уже неизбежна. Ко второму типу относится и тот самый пенопласт или, если по научному, абсорбер бампера.

Поскольку жёсткие правила безопасности, как и Военный устав, пишутся кровью, автопроизводители изо всех сил стараются соответствовать этим правилам, используя не только различные ноу-хау, но и физические свойства вполне известных и обыденных материалов.