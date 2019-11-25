Автомобили сильно поджорожают в 2020 году

Постановление о повышении утилизационного сбора с 1 января 2020 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Больше всего поборы возрастут для сегмента легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. В наиболее выгодном положении оказались производители автомобилей с моторами объемом до 1 л. Здесь ставку поднимут «всего» на 46,1%.

Сразу на 145% «рванет» утильсбор для авто с движками объемом 3,5 л и более. Но под эту категорию попадают в основном спортивные купе, «четырехдверки» и кроссоверы премиум-класса. Налог на наиболее массовый сегмент автомобилей, вооруженных агрегатами на 1−2 л раздуется на 112,4%.

Напомним, что повышением ставок правительство компенсирует снижение таможенных пошлин, навязанное правилами ВТО (Всемирной торговой организации), куда Россия вступила в 2012 году. Кстати, для тех автостроителей, кто подписал СПИК, утильналог правительство частично компенсирует субсидиями.

А теперь самое главное: по прогнозам экспертов, ценники на новые автомобили из-за нововведения вырастут на 2−4%. А министр промышленности и торговли Денис Мантуров вообще пообещал, что прайс на машины поднимется лишь на 1,5–2%. Конечно, если сами бренды не задерут цены выше необходимого, как это произошло в начале года, когда на 2% увеличился НДС.