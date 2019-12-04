Купе Bentley Continental GT получило новую версию

Новый Bentley Continental GT Limited Edition отличается карбоновым кузовом, окрашенным в запоминающийся салатовый цвет Radium от придворного ателье Mulliner. К слову сказать, оттенок в точности повторяет окраску автомобиля-победителя. В нижней части переднего бампера, в крыше и боковых зеркалах появились черны глянцевые вставки.

Тормозные суппорты также окрашены в светло-зеленый цвет, а на передних крыльях красуется рисунок с очертаниями горы и надписью «Pikes Peak». Кроме того, авто укомплектовали глянцево-черными 22-дюймовыми колесными дисками. А вот решетка радиатора с числом 100 предложена опционально.

Напомним, что рекорд в международном соревновании ребята с берегов туманного Альбиона посвятили 100-летнему юбилею бренда. Купе преодолело расстояние в 19,99 км за 10 минут 18,488 с со средней скоростью в 112,65 км/ч, обогнав таким образом предыдущего рекордсмена на 8,4 с.