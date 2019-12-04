Почти автопутешествие по Острову Свободы: «Россия-Путин-Петрол»

Сказать, что кубинские авто именно такие, какими их изображают на открытках — можно и нельзя одновременно. На острове существует две параллельные реальности, в полной мере относящиеся и к миру автомобилей. В реальности для туристов — своя валюта (конвертируемый песо), европейские цены, китайские автобусы с кондиционерами и современные же китайско-французские машинки в прокате и такси.

Другая реальность для местных. Тотальная нищета и безнадега, обесцененная валюта, мизерные зарплаты и очереди за хлебом по талонам в пустые магазины. Автобус? Не ждите! Людей здесь перевозят в древних грузовиках и полуприцепах. И машины в этой реальности — настоящие, те самые. Вернее, выглядящие, как те самые.