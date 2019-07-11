В России в срочном порядке отзывают Bentley Continental GT

Отзывная кампания распространятся на 145 экземпляров Bentley Continental GT, реализованных в 2018—2019 годах. В этой партии машин обнаружены проблемы с аккумуляторными батареями, которые выдают низкое напряжение. В результате нельзя исключать отказ блока переключателей центральной консоли.

Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев указанных авто путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Специалисты устранят неполадки за счет производителя.

Напомним, что недавно Bentley выпустил уникальную серию Bentley Mulsanne W. O. Edition, включающую лишь 100 экземпляров. Три из них на днях приехали в Россию. Выпуск роскошной партии приурочен к 100-летнему юбилею бренда.