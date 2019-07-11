В России в срочном порядке отзывают Bentley Continental GT

Фото Bentley
Федеральное агентство Росстандарт объявило о согласовании программ мероприятий по проведению сервисной акции на партию автомобилей Bentley Continental GT. Причиной отзыва стали проблемы с электрическим напряжением в бортовой сети люксовых купе.
Иван Флягин

Отзывная кампания распространятся на 145 экземпляров Bentley Continental GT, реализованных в 2018—2019 годах. В этой партии машин обнаружены проблемы с аккумуляторными батареями, которые выдают низкое напряжение. В результате нельзя исключать отказ блока переключателей центральной консоли.

Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев указанных авто путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Специалисты устранят неполадки за счет производителя.

Напомним, что недавно Bentley выпустил уникальную серию Bentley Mulsanne W. O. Edition, включающую лишь 100 экземпляров. Три из них на днях приехали в Россию. Выпуск роскошной партии приурочен к 100-летнему юбилею бренда.

авторынок, производители, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
11 июля 2019
2