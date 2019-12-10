Новый Volkswagen Golf лишится DSG на российском рынке

«Гольфу» в России прописали два мотора. Младший двигатель мощностью 110 л. с. известен по седану Polo. Его производят на заводе в Калуге. В паре с ним будет работать шестиступенчатый «автомат». Интересно и то, что калужские моторы станут поставлять в Вольфсбург, на сборочный конвейер «Гольфа». А потом готовые машины отправят к нам.

Старший мотор представляет из себя наддувный агрегат объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с. Он знаком по «Джетте». В паре с этим двигателем станет работать восьмиступенчатый «автомат».

Поскольку российская версия хетчбека лишится DSG, пока неясно, как будет выглядеть центральная консоль в салоне. Ведь у европейской машины вместо селектора «коробки» использован переключатель.

Напомним, что новый Golf создан на модернизированной «тележке» MQB. По сравнению с предшественником, модель прибавила в размерах. Скажем, колесная база равна 2840 мм, что на целых 220 мм больше, чем у машины седьмого поколения.

С нетерпением ждем информации, когда же Golf Mk8 появится в России.