В Россию приехал обновленный Skoda Rapid

Skoda
Маленькую сенсацию устроила чешская Skoda во время давно ожидаемой официальной российской презентации компактного кроссовера Kodiaq. Одновременно с ним на подиум выехала новая версия популярного в России бюджетника Rapid.

Skoda Rapid получил новый дизайн как экстерьера, так и интерьера. Обзавелся многочисленными электронными помощниками водителя и новыми системами безопасности. Из опций комфорта можно выделить новую мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и цифровую «приборку».

Последняя будет доступна для покупателей опционально. Любопытно, что руководитель российского подразделения марки Ян Прохазка заявил, что «Рапид» нового поколения будет стоить столько же, сколько и ныне продающийся.

На данный момент производитель не раскрывает возможные варианты комплектации модели. В этом смысле весьма показательно, что на передней панели представленного на презентации образа довольно много «пустых» кнопок и заглушек — какие клавиши и тумблеры встанут на их место и за что будут отвечать, неизвестно.

При том, что лифтбэк щеголяет модным 2-спицевым рулем в «коже», общее ощущение бюджетности машины остается. В материалах отделки использован жесткий пластик, обивка сидений — матерчатая.

Сообщается, что компактная машина будет производиться на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. Она появится у российских дилеров Skoda в первом квартале 2020 года. Версия Skoda с довольно старым 1.6 MPI 5-МКП в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене 829 000 рублей. На момент написания этого материала, минимальная стоимость «старого» Rapid на официальном российском сайте Skoda была указана на уровне 797 000 рублей.

новинки рынка, седан, бюджетные авто
11 декабря 2019
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