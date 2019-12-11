В Россию приехал обновленный Skoda Rapid

Skoda Rapid получил новый дизайн как экстерьера, так и интерьера. Обзавелся многочисленными электронными помощниками водителя и новыми системами безопасности. Из опций комфорта можно выделить новую мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и цифровую «приборку».

Последняя будет доступна для покупателей опционально. Любопытно, что руководитель российского подразделения марки Ян Прохазка заявил, что «Рапид» нового поколения будет стоить столько же, сколько и ныне продающийся.

На данный момент производитель не раскрывает возможные варианты комплектации модели. В этом смысле весьма показательно, что на передней панели представленного на презентации образа довольно много «пустых» кнопок и заглушек — какие клавиши и тумблеры встанут на их место и за что будут отвечать, неизвестно.

При том, что лифтбэк щеголяет модным 2-спицевым рулем в «коже», общее ощущение бюджетности машины остается. В материалах отделки использован жесткий пластик, обивка сидений — матерчатая.

Сообщается, что компактная машина будет производиться на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. Она появится у российских дилеров Skoda в первом квартале 2020 года. Версия Skoda с довольно старым 1.6 MPI 5-МКП в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене 829 000 рублей. На момент написания этого материала, минимальная стоимость «старого» Rapid на официальном российском сайте Skoda была указана на уровне 797 000 рублей.