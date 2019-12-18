Что могут выиграть россияне от объединения FIAT Chrysler и Peugeot

Слияние позволит двум крупным автопроизводителям сократить инвестиции в разработку новых моделей, а так же снизить себестоимость выпускаемых машин. Ожидается, что только в первый год существования альянса он реализует 8,7 млн. автомобилей по всему миру. Больше планируют продать только Volkswagen, Toyota и RenaultNissan.

Для россиян это может означать скорое появление новых моделей. Скажем, новинок от Opel, который недавно вернулся в нашу страну. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Opel Майкл Лошеллер, немецкая марка больше никогда не покинет российский рынок и будет представлять новые модели ежегодно.

Скорее всего, расширят российсскую продуктовую линейку Peugeot и FIAT. Ведь достойные внимания модели есть в линейке обоих брендов. А если машины станут производить на единой модульной платформе (мы в это верим), это позволит переписать ценники в автосалонах в меньшую сторону.