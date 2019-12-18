Что могут выиграть россияне от объединения FIAT Chrysler и Peugeot

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Автомобильные компании FIAT Chrysler и Peugeot все-таки создают альянс, который станет четвертым по величине в мире. Процесс объединения концернов займет от 15 до 18 месяцев, в результате чего на мировой арене появится компания стоимостью 50 млрд. долларов. Как может отразиться эта «сделка века» на российском потребителе, предположил портал «АвтоВзгляд».

Слияние позволит двум крупным автопроизводителям сократить инвестиции в разработку новых моделей, а так же снизить себестоимость выпускаемых машин. Ожидается, что только в первый год существования альянса он реализует 8,7 млн. автомобилей по всему миру. Больше планируют продать только Volkswagen, Toyota и RenaultNissan.

Для россиян это может означать скорое появление новых моделей. Скажем, новинок от Opel, который недавно вернулся в нашу страну. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Opel Майкл Лошеллер, немецкая марка больше никогда не покинет российский рынок и будет представлять новые модели ежегодно.

Скорее всего, расширят российсскую продуктовую линейку Peugeot и FIAT. Ведь достойные внимания модели есть в линейке обоих брендов. А если машины станут производить на единой модульной платформе (мы в это верим), это позволит переписать ценники в автосалонах в меньшую сторону.

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18 декабря 2019
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