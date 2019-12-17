Все болячки и неисправности подержанного KIA Sportage

В России продавали машины, собранные методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Словакии и калининградском «Автоторе». Если сравнивать качество, то оно примерно одинаковое.
Сейчас на рынке есть, как дорестайлинговые модели, выпущенные в 2010—2014 годах, так и обновленные в 2014 году. «Дорестайл» можно купить за 500 000 рублей, вот только пробег будет солидный, от 170 000 км. Обновленные экземпляры дороже. Например, автомобиль 2015 года с пробегом 90 000 км продают за 900 000 рублей. Так к чему же готовится потенциальному покупателю «корейца»?
Кузов
Качество лакокрасочного покрытия «Спортиджей» неплохое. Но, есть нюанс. Лучше выбирать машину, окрашенную металликом. Обычная краска хуже противостоит сколам, а в них быстро возникают очаги коррозии. Еще одно слабое место подержанных Sportage: на машинах 2010– 2012 годов выпуска нередко провисают водительские двери. Их приходится регулировать через 30 000 — 40 000 км пробега. Так что к этому надо быть готовым. Имейте ввиду и то, что довольно часто в фарах и фонарях перегорают лампы, а поменять их, как и во всех современных машинах, довольно трудно.
Силовой агрегат
Двухлитровый бензиновый мотор на дорестайлинговых машинах может подкинуть неприятный сюрприз. Уже после 100 000 км пробега есть риск проворачивания вкладышей. Да и сам по себе двигатель фактически одноразовый, а ремонт — дорогой. Если случилась серьезная проблема, дешевле его не чинить, а купить контрактный агрегат.
После рестайлинга, под капотом занял место модернизированный двигатель и неприятностей стало меньше. Он не такой нагруженный, не склонный к перегреву, да и масла не «ест».
Если говорить о дизельных моторах, то их два: мощностью 136 и 184 л. с. Оба схожи по конструкции, но у них разные турбины, головки блока, форсунки и ТНВД (топливный насос высокого давления). Общая проблема агрегатов — топливная аппаратура. После 100 000 км есть риск, что форсунки забьются стружкой из-за износа ТНВД.
У нас продавали машины с механической коробкой передач и «автоматом». «Механика» встречается очень редко, в подавляющем большинстве «Спортиджы» продают на «автомате». Гидромеханику «убить» трудно. Она надежна, и особых проблем не доставляет. Неприятность только одна — в работе электронного блока управления случаются сбои.
Ходовая часть
Рулевое управление надежно и не доставляют особых проблем, а вот тормозные диски приходится менять часто. Порой, через каждые 20 000 км. Их внутренние стороны сильно страдают от износа. Не будем забывать, что вместе с дисками меняют и колодки.
Владельца подержанного Sportage разочарует ресурс амортизаторов. Нередко они текут на пробеге чуть больше 60 000 км. К счастью, есть много неоригинальных аналогов, так что серьезной проблемой это не станет.
Схема полного привода стандартна для кроссоверов: в KIA стоит межосевая муфта, которая, в целом, хлопот не доставляет, но плохо переносит форсирование водных преград. Если в полость с электромагнитом попадет вода, это может прикончить дорогостоящий узел. А вот редуктор и карданный вал надежны.
Покупать или нет
Если выбирать подержанный KIA Sportage, то мы бы посоветовали обратить внимание на рестайлинговые экземпляры 2014—2015 годов выпуска. Они лишены множества детских болезней, так что эти машины доставят меньше проблем.
В итоге мы отдадим предпочтение полноприводной версии с дизельным мотором в 136 сил, который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».