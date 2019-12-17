Все болячки и неисправности подержанного KIA Sportage

В России продавали машины, собранные методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Словакии и калининградском «Автоторе». Если сравнивать качество, то оно примерно одинаковое.

Сейчас на рынке есть, как дорестайлинговые модели, выпущенные в 2010—2014 годах, так и обновленные в 2014 году. «Дорестайл» можно купить за 500 000 рублей, вот только пробег будет солидный, от 170 000 км. Обновленные экземпляры дороже. Например, автомобиль 2015 года с пробегом 90 000 км продают за 900 000 рублей. Так к чему же готовится потенциальному покупателю «корейца»?

Кузов

Качество лакокрасочного покрытия «Спортиджей» неплохое. Но, есть нюанс. Лучше выбирать машину, окрашенную металликом. Обычная краска хуже противостоит сколам, а в них быстро возникают очаги коррозии. Еще одно слабое место подержанных Sportage: на машинах 2010– 2012 годов выпуска нередко провисают водительские двери. Их приходится регулировать через 30 000 — 40 000 км пробега. Так что к этому надо быть готовым. Имейте ввиду и то, что довольно часто в фарах и фонарях перегорают лампы, а поменять их, как и во всех современных машинах, довольно трудно.