Сколько будет стоить UAZ Patriot нового поколения

Фото: UAZ
С тех пор, как прошедшей весной стало известно, что новому UAZ Patriot быть и появились данные о сроках запуска внедорожника, уже успевшего получить прозвище «русский Prado», постепенно стали раскрываться другие подробности. Теперь же назван приблизительный ценник на новинку.

Но для начала напомним, что УАЗ «Патриот» следующего поколения получит совершенно новый двигатель. Ожидается, что это будет мотор совместной разработки с немецкой компанией FEV. Сборку агрегата наладят на ЗМЗ. По словам гендиректора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова в интервью порталу 73online, агрегат уже проходит испытания на стенде.

Кроме того, г-н Ширинов рассказал, что новый «вездеход» будет дороже актуальной модели на 5—8%, добавив, что «если мы будем уходить выше ниши, в которой находимся, то окажемся вне игры».

Можно провести нехитрый подсчет, взяв, к примеру, стартовый ценник на Patriot с «автоматом» — 1 034 000 рублей. С надбавкой в 8% эта сумма возрастет без малого до 1 117 000. Напомним, что гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов весной назвал приблизительный прайс в 1 500 000 рублей. Разница между этими двумя числами существенная, но такой вполне может быть цена на авто в максимальной комплектации.

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18 декабря 2019
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