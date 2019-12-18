Сколько будет стоить UAZ Patriot нового поколения

Но для начала напомним, что УАЗ «Патриот» следующего поколения получит совершенно новый двигатель. Ожидается, что это будет мотор совместной разработки с немецкой компанией FEV. Сборку агрегата наладят на ЗМЗ. По словам гендиректора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова в интервью порталу 73online, агрегат уже проходит испытания на стенде.

Кроме того, г-н Ширинов рассказал, что новый «вездеход» будет дороже актуальной модели на 5—8%, добавив, что «если мы будем уходить выше ниши, в которой находимся, то окажемся вне игры».

Можно провести нехитрый подсчет, взяв, к примеру, стартовый ценник на Patriot с «автоматом» — 1 034 000 рублей. С надбавкой в 8% эта сумма возрастет без малого до 1 117 000. Напомним, что гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов весной назвал приблизительный прайс в 1 500 000 рублей. Разница между этими двумя числами существенная, но такой вполне может быть цена на авто в максимальной комплектации.