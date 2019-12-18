Почему новая Hyundai Creta пока не приедет в Россию, и чего ждать от нынешней модели

Напомним, что новый ix25 создали на основательно доработанной платформе от Solaris/Verna, а под его капотом работает 1,5-литровый атмосферный мотор отдачей 115 л. с. в паре с 6-скоростной «механикой» или вариатором.

Будет версия и с 1,4-литровым двигателем мощностью 140 л. с., который «подружили» с 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

Привод — только передний, и этому есть объяснение. В Китае моноприводные модификации пользуются повышенным спросом.