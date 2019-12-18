Почему новая Hyundai Creta пока не приедет в Россию, и чего ждать от нынешней модели

Фото: Hyundai
Популярный в России кроссовер Hyundai Creta продают на многих рынках. Скажем, в Китае он называется ix25. В конце октября 2019 года в Поднебесной появилось второе поколение компактного SUV, но не все так гладко оказалось для новинки даже на самом крупном рынке планеты.

Новый Hyundai ix25/Creta покупатели встретили холодно. По сообщению китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), по итогам ноября дилеры корейской марки продали около 4 600 машин второго поколения, что на 35% меньше, чем годом ранее.

Причинами провала различные китайские медиа называют спорный дизайн и странное ценовое позиционирование модели. Дело в том, что ix25 оказался значительно дороже конкурентов.

Напомним, что новый ix25 создали на основательно доработанной платформе от Solaris/Verna, а под его капотом работает 1,5-литровый атмосферный мотор отдачей 115 л. с. в паре с 6-скоростной «механикой» или вариатором.

Будет версия и с 1,4-литровым двигателем мощностью 140 л. с., который «подружили» с 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

Привод — только передний, и этому есть объяснение. В Китае моноприводные модификации пользуются повышенным спросом.

Длина Hyundai ix25 — 4320 мм, ширина составляет 1790 мм, высота — 1629 мм, а колесная база равна 2610 мм.
Фото: Hyundai

Что касается нашего рынка, то в российском представительстве Hyundai порталу «АвтоВзгляд» рассказали о грядущем легком рестайлинге Creta. Произойдет это в следующем году.

А раз так, то первая генерация модели еще задержится на наших просторах, и это радует. Ведь китайский набор силовых агрегатов русский покупатель явно не оценит. Равно, как и отсутствие полноприводных версий.

Да и дизайн второго поколения модели действительно, очень и очень спорный.

Кстати, обозреватель Вячеслав Василенко уже успел оценить новинку — все подробности в нашем эксклюзивном видеосюжете.

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18 декабря 2019
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