Почему новая Hyundai Creta пока не приедет в Россию, и чего ждать от нынешней модели

Новый Hyundai ix25/Creta покупатели встретили холодно. По сообщению китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), по итогам ноября дилеры корейской марки продали около 4 600 машин второго поколения, что на 35% меньше, чем годом ранее.
Причинами провала различные китайские медиа называют спорный дизайн и странное ценовое позиционирование модели. Дело в том, что ix25 оказался значительно дороже конкурентов.
Напомним, что новый ix25 создали на основательно доработанной платформе от Solaris/Verna, а под его капотом работает 1,5-литровый атмосферный мотор отдачей 115 л. с. в паре с 6-скоростной «механикой» или вариатором.
Будет версия и с 1,4-литровым двигателем мощностью 140 л. с., который «подружили» с 7-скоростной роботизированной коробкой передач.
Привод — только передний, и этому есть объяснение. В Китае моноприводные модификации пользуются повышенным спросом.
Что касается нашего рынка, то в российском представительстве Hyundai порталу «АвтоВзгляд» рассказали о грядущем легком рестайлинге Creta. Произойдет это в следующем году.
А раз так, то первая генерация модели еще задержится на наших просторах, и это радует. Ведь китайский набор силовых агрегатов русский покупатель явно не оценит. Равно, как и отсутствие полноприводных версий.
Да и дизайн второго поколения модели действительно, очень и очень спорный.
Кстати, обозреватель Вячеслав Василенко уже успел оценить новинку — все подробности в нашем эксклюзивном видеосюжете.