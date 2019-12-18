В России создают крутой внедорожник для арабов-богачей

Снегоболотоход «Бурлак», который изначально создавали для Арктики, хотят переделать для использования в жарком и засушливом климате. В машине будет изменена конструкция системы охлаждения, проведена модернизация других узлов вездехода.

– В настоящий момент ведутся переговоры с одной из компаний из Эмиратов, Дубай. Мы планируем в первом полугодии 2020 адаптировать машину, получить некое техническое заключение от партнеров по результатам и договориться о сотрудничестве, — рассказал Роман Панкратьев, коммерческий директор компании «Вездеходы Макарова».

По его словам, интерес к машине есть в ОАЭ, Вьетнаме и странах Африки. Напомним, что в этом году вездеходы «Бурлак» прошли ледовый поход от Нового Уренгоя до Анадыря. За 29 дней участники экспедиции преодолели 6000 км полного бездорожья.



Плавающий вездеход «Бурлак» приводит в движение дизельный мотор Cummins 2,8 ISF мощностью 150 л. с., расположенный в передней части машины. Мотор, в случае каких-либо проблем, можно обслуживать прямо в жилом модуле, то есть не выходя на улицу.

В вездеходе могут разместиться до 15 человек, а в грузовой версии предусмотрено 6 мест. Дорожный просвет «Бурлака» — внушительные 700 мм.