Три лютых внедорожника «Газель», которые дешевле и злее «Шерпа»

Фото: Газстроймашина
На базе коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» строят много различной техники. Есть и такие машины, что проедут по любому болоту и доставят груз туда, куда другие не смогут и близко подобраться. Портал «АвтоВзгляд» предлагает обзор самых продвинутых российских вездеходов, созданных на основе популярных моделей «Газели».

Производством этих машин занимаются небольшие компании. За основу берут кузов от «Газели», так как он удобный и вместительный, ну а раму и мосты используют либо от газовских грузовиков, либо ставят узлы от УАЗа. Грузоподъемность вездеходов — примерно, тонна. То есть столько же, сколько берет на борт легендарный «Шерп». При этом, стоят бездорожные «Газели» заметно дешевле. Напомним, что «прайс» на «Шерп» начинается от 5 500 000 рублей.

Итак, вот какая техника получается у российских инженеров…

СКБ-900

Эту «Супергазель» разработала компания «Газстроймашина». Коллектив из Тюмени специализируется на изготовлении подобной техники. В основу легла платформа СКБ-900, которая состоит из удлиненной и усиленной рамы, взятой от УАЗа и ведущих мостов от ГАЗ-66. Кузов, как видите, заисмтвован от «Газели NEXT». На СКБ-900 установили шины низкого давления производства российской компании «Арктиктранс». Так дорожный просвет стал целых 490 мм.

Вездеход может перевозить 900 кг грузов по плотным грунтам и до 500 кг по слабонесущим. Цена машины начинается от 3 200 000 рублей.

  • СКБ-900 разработки компании "Газстроймашина"
    Фото: Газстроймашина
  • Снегоболотоход MYL производства "Авторос"
    Фото: Авторос

MYL

Снегоболотоход MYL разработала компания «Авторос». Под капотом работает знакомый по обычным «Газелям» дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 мощностью 128 л. с. (297 Н. м.) в паре с 5-ступенчатой «механикой». Раздаточную коробку взяли итальянскую, с блокируемым межосевым дифференциалом, а мосты от ГАЗ-66.

Цена на машину, способную взять на борт тонну груза, начинается от 2 950 000 рублей.

Кроме того, «Мул» можно дополнить такими опциями, как подогрев топливной системы (50 000 рублей), автоподкачка колес (70 000 рублей), кондиционером (657 000 рублей) и другими «плюшками».

Снегоболотоход "Кержак"
Фото: ТрансМаш

Кержак

Нижегородская компания «ТрансМаш» тоже взяла за основу своего вездехода «Газель» и превратила ее в вездеход «Кержак». Существуют две версии машины — двухосная и трехосная. Конструкция обеих модификаций — рамная.

Интересно, что нижегородцы предлагают для своего детища целых три двигателя на выбор. Это бензиновый ЗМЗ-405 мощностью 140 л. с. и два «дизеля» — ЗМЗ-514 (98 л. с.) и китайский JMC производства Jiangling Motors Co, мощностью 84 л. с.

На «Кержак» устанавливают радиатор с увеличенной на 30% теплоотдачей, а мосты взяты от трактора МТЗ-82. Грузоподъемность вездехода зависит от версии и составляет 1 тонну, либо 1,2.

Цена начинается от 2 330 000 рублей.

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12 декабря 2019
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