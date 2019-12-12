Три лютых внедорожника «Газель», которые дешевле и злее «Шерпа»

Производством этих машин занимаются небольшие компании. За основу берут кузов от «Газели», так как он удобный и вместительный, ну а раму и мосты используют либо от газовских грузовиков, либо ставят узлы от УАЗа. Грузоподъемность вездеходов — примерно, тонна. То есть столько же, сколько берет на борт легендарный «Шерп». При этом, стоят бездорожные «Газели» заметно дешевле. Напомним, что «прайс» на «Шерп» начинается от 5 500 000 рублей.

Итак, вот какая техника получается у российских инженеров…

СКБ-900

Эту «Супергазель» разработала компания «Газстроймашина». Коллектив из Тюмени специализируется на изготовлении подобной техники. В основу легла платформа СКБ-900, которая состоит из удлиненной и усиленной рамы, взятой от УАЗа и ведущих мостов от ГАЗ-66. Кузов, как видите, заисмтвован от «Газели NEXT». На СКБ-900 установили шины низкого давления производства российской компании «Арктиктранс». Так дорожный просвет стал целых 490 мм.

Вездеход может перевозить 900 кг грузов по плотным грунтам и до 500 кг по слабонесущим. Цена машины начинается от 3 200 000 рублей.