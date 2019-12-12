Три лютых внедорожника «Газель», которые дешевле и злее «Шерпа»

Производством этих машин занимаются небольшие компании. За основу берут кузов от «Газели», так как он удобный и вместительный, ну а раму и мосты используют либо от газовских грузовиков, либо ставят узлы от УАЗа. Грузоподъемность вездеходов — примерно, тонна. То есть столько же, сколько берет на борт легендарный «Шерп». При этом, стоят бездорожные «Газели» заметно дешевле. Напомним, что «прайс» на «Шерп» начинается от 5 500 000 рублей.
Итак, вот какая техника получается у российских инженеров…
СКБ-900
Эту «Супергазель» разработала компания «Газстроймашина». Коллектив из Тюмени специализируется на изготовлении подобной техники. В основу легла платформа СКБ-900, которая состоит из удлиненной и усиленной рамы, взятой от УАЗа и ведущих мостов от ГАЗ-66. Кузов, как видите, заисмтвован от «Газели NEXT». На СКБ-900 установили шины низкого давления производства российской компании «Арктиктранс». Так дорожный просвет стал целых 490 мм.
Вездеход может перевозить 900 кг грузов по плотным грунтам и до 500 кг по слабонесущим. Цена машины начинается от 3 200 000 рублей.
MYL
Снегоболотоход MYL разработала компания «Авторос». Под капотом работает знакомый по обычным «Газелям» дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 мощностью 128 л. с. (297 Н. м.) в паре с 5-ступенчатой «механикой». Раздаточную коробку взяли итальянскую, с блокируемым межосевым дифференциалом, а мосты от ГАЗ-66.
Цена на машину, способную взять на борт тонну груза, начинается от 2 950 000 рублей.
Кроме того, «Мул» можно дополнить такими опциями, как подогрев топливной системы (50 000 рублей), автоподкачка колес (70 000 рублей), кондиционером (657 000 рублей) и другими «плюшками».
Кержак
Нижегородская компания «ТрансМаш» тоже взяла за основу своего вездехода «Газель» и превратила ее в вездеход «Кержак». Существуют две версии машины — двухосная и трехосная. Конструкция обеих модификаций — рамная.
Интересно, что нижегородцы предлагают для своего детища целых три двигателя на выбор. Это бензиновый ЗМЗ-405 мощностью 140 л. с. и два «дизеля» — ЗМЗ-514 (98 л. с.) и китайский JMC производства Jiangling Motors Co, мощностью 84 л. с.
На «Кержак» устанавливают радиатор с увеличенной на 30% теплоотдачей, а мосты взяты от трактора МТЗ-82. Грузоподъемность вездехода зависит от версии и составляет 1 тонну, либо 1,2.
Цена начинается от 2 330 000 рублей.