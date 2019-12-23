УАЗ показал шестиколесный Patriot

Завод решил напомнить о своей аварийно-спасательной машине с длинным индексом 236382, которую разработала компания «УАЗ-Спецавтомобили» и впервые показала еще в 2014 году. Комплекс доработок увеличил грузоподъемность пикапа до 1300 кг, что позволило установить на машину 1000-литровый бак с водой и пожарное оборудование, сохранив при этом пятиместную кабину. Под капот пикапа установили 2,2-литровый наддувный «дизель» мощностью 110 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Шестиколесный УАЗ успешно прошел испытания в одной из пожарных частей Ульяновска, но в серию модификация так и не пошла, а затем проект свернули. Сейчас единственный образец шестиколесного УАЗа находится в мастерской КБ Смирнова. Его отреставрировали и переоснастили. Это может говорить о том, что у проекта появилось какое-то будущее.

Напомним, что скоро, УАЗ «Пикап», вслед за «Патриотом», получит автоматическую трансмиссию (подробнее об этом можно прочесть здесь).