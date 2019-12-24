АВТОВАЗ останавливает производство

Фото: АВТОВАЗ
Производитель отправляет сотрудников в плановый корпоративный отпуск, который начнется 25 декабря. Так же отдыхать будут работники предприятия LADA в Ижевске. А по окончании новогодних праздников сотрудники компании вернутся на свои рабочие места. Не появится ли дефицит новых машин из-за простоя предприятия?

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что «компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей LADA, который обеспечит широкий выбор для покупателей в период корпоративного отпуска и праздников». То есть дефицита новых машин у дилеров не ожидается.

За праздники на АВТОВАЗе должны провести модернизацию оборудования, а так же продолжить работы по внедрению производственной системы Alliance Production Way (APW). Ее внедряют на каждом новом предприятии, вошедшем в структуру альянса Renault-Nissan.

Напомним, что по итогам 2019 года АВТОВАЗ занял более 20% российского автомобильного рынка.

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24 декабря 2019
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