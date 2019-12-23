Как сделать из УАЗ «Патриот» автомобиль-мечту: бюджетные доработки на любой вкус

За 35 250 рублей можно приобрести рундук-органайзер в багажник — благодаря ему «хозблок» внедорожника не будет напоминать свалку. Важен и тот факт, что высота рундука позволяет организовать в салоне полноценное спальное место. А чтобы спинки заднего дивана складывались параллельно полу, в монтажном комплекте есть специальные кронштейны для откидывания.

ВСЕ ДЛЯ ГОРОДА

Компания «ТоргМаш» предлагает городской тюнинг «Патриота». По замыслу создателей, машина обязана солидно смотреться в мегаполисе, при этом ее ходовые качества должны быть лучше, нежели у заводского внедорожника.

Чтобы автомобиль не потерялся в потоке, в головную оптику установили ксенон, обвес из нержавейки и 17-дюймовые диски. А для улучшения ездовых характеристик штатные амортизаторы заменили на продукцию фирмы Koni. Кроме того, изменили угол наклона шкворней, что привело к улучшению курсовой устойчивости, а на заднюю ось установили дисковые тормоза. Цена автомобиля зависит от количества доработок. Напомним, обычный «Патриот» стоит от 764 900 рублей.