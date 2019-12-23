Как сделать из УАЗ «Патриот» автомобиль-мечту: бюджетные доработки на любой вкус

Начнем с относительно доступных решений, которые есть у российских разработчиков. Например, компания «АВС-Дизайн» предлагает целый набор различных комплектующих. Скажем, усиленные бампера. Тот, что на фото, подходит как для «Патриота», так и для «Пикапа» и «Карго».
Важно, что при установке детали на «Патриот», не надо делать каких-то специальных операций. Бампер «встает» на штатные места. Разработчики утверждают, что он гораздо прочнее заводского, а композитная оболочка не ржавеет. Цена начинается от 49 000 рублей.
За 35 250 рублей можно приобрести рундук-органайзер в багажник — благодаря ему «хозблок» внедорожника не будет напоминать свалку. Важен и тот факт, что высота рундука позволяет организовать в салоне полноценное спальное место. А чтобы спинки заднего дивана складывались параллельно полу, в монтажном комплекте есть специальные кронштейны для откидывания.
ВСЕ ДЛЯ ГОРОДА
Компания «ТоргМаш» предлагает городской тюнинг «Патриота». По замыслу создателей, машина обязана солидно смотреться в мегаполисе, при этом ее ходовые качества должны быть лучше, нежели у заводского внедорожника.
Чтобы автомобиль не потерялся в потоке, в головную оптику установили ксенон, обвес из нержавейки и 17-дюймовые диски. А для улучшения ездовых характеристик штатные амортизаторы заменили на продукцию фирмы Koni. Кроме того, изменили угол наклона шкворней, что привело к улучшению курсовой устойчивости, а на заднюю ось установили дисковые тормоза. Цена автомобиля зависит от количества доработок. Напомним, обычный «Патриот» стоит от 764 900 рублей.
Исландский вариант
Еще одна интересная разработка — УАЗ «Пикап» в версии Arctic Trucks. Напомним, что компания из Исландии больше известна по тюнингу японских внедорожников Toyota и Isuzu. Однако мало кто знает, что у Arctic Trucks есть и российское представительство, базирующееся в Красноярске. Город выбрали неслучайно, ведь большинство автомобилей с эмблемой Arctic Trucks продают на Урал и в Западную Сибирь.
Трудно сказать, имеет ли отношение представительство к проекту УАЗ «Пикап» Arctic Trucks AT35 — на официальном сайте информация об этом отсутствует. Тем не менее, автомобиль получился интересным. Под большие колеса подобрали расширители колесных арок, подвеску «лифтанули», установили шноркель. Информации о стоимости доработок пока нет. Возможно, подобный УАЗ — эксперимент российских разработчиков. На наш взгляд, если бы он появился в продаже, покупатели от этого только выиграли.