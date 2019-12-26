Как Hyundai намерена бороться в России за покупателя в 2020 году

Оценивая свои продажи в уходящем году, как хорошие, компания Hyundai прогнозирует, что совокупные продажи всех брендов, присутствующих на российском рынке, составят 1,75 млн единиц. Доля рынка корейского производителя составит 10,3% при 181 000 проданных автомобилей.

Локомотивом продаж в компании второй год подряд назван кроссовер Creta, за ним следует седан — Hyndai Solaris.

Комментируя планы на следующий год, в Hyundai отметили, что стагнация мирового и российского авторынков сохранится.