Как Hyundai намерена бороться в России за покупателя в 2020 году

Оценивая свои продажи в уходящем году, как хорошие, компания Hyundai прогнозирует, что совокупные продажи всех брендов, присутствующих на российском рынке, составят 1,75 млн единиц. Доля рынка корейского производителя составит 10,3% при 181 000 проданных автомобилей.
Локомотивом продаж в компании второй год подряд назван кроссовер Creta, за ним следует седан — Hyndai Solaris.
Комментируя планы на следующий год, в Hyundai отметили, что стагнация мирового и российского авторынков сохранится.
Впрочем, корейский производитель не унывает, прогнозируя сохранение динамики продаж бренда, и даже рассчитывает на рост своей доли на рынке.
Так, в планах Hyundai на 2020 год продать порядка 180 000 автомобилей, а доля рынка бренда, в сравнении с 2019 годом, немного вырастет — с 10,3% до 10,5%.
Совокупные же продажи всех автопроизводителей в компании предсказывают на уровне 1,7 млн единиц. При этом возможно снижение продаж из-за повышения цен на автомобили, за счет новых тарифов на утилизацию.