Электрическая «Газель» готовится «порвать» лифтованный УАЗ «Буханка»

Энтузиасты Николай Баландинский и Александр Холодный, успешно завершившие кругосветку на динозавре по прозвищу УАЗ, могут отправиться в не менее, если не более опасное путешествие по планете. Только боевым автомобилем на сей раз станет модель другого российского автостроителя — «Группы ГАЗ» — «Газель NEXT». Причем совсем не заводская, а изрядно переработанная.
Пожалуй, ключевой особенностью автомобиля является то, что он полностью электрический. Разумеется, это не серийная модель, и за ее выпуск отвечают не газовцы, а совершенно посторонняя организация. Речь о фирме «Спецавтоинжиниринг», которая и предоставит путешественникам новенькую «Газель Next Electro».
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель «Группы ГАЗ» Павел Ерасов, отношения к электрической версии модели предприятие не имеет, хотя и подобные инициативы приветствует. По его словам, компания покупает у Горьковского автозавода стандартную «Газель NEXT», а затем «сажает» ее на электричество, выпуская около 10 таких машин в год.
Любопытно, как будет чувствовать себя русская «электричка» в суровых дорожных, климатических и прочих эксплуатационных условиях? «Буханка», пусть и не без технических проблем, но пережила испытание столь лютым вояжем. А вот в способностях электрокара скептики сильно сомневаются. Впрочем, время покажет.