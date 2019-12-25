Электрическая «Газель» готовится «порвать» лифтованный УАЗ «Буханка»

Энтузиасты Николай Баландинский и Александр Холодный, успешно завершившие кругосветку на динозавре по прозвищу УАЗ, могут отправиться в не менее, если не более опасное путешествие по планете. Только боевым автомобилем на сей раз станет модель другого российского автостроителя — «Группы ГАЗ» — «Газель NEXT». Причем совсем не заводская, а изрядно переработанная.

Пожалуй, ключевой особенностью автомобиля является то, что он полностью электрический. Разумеется, это не серийная модель, и за ее выпуск отвечают не газовцы, а совершенно посторонняя организация. Речь о фирме «Спецавтоинжиниринг», которая и предоставит путешественникам новенькую «Газель Next Electro».