Chevrolet Niva переродится под брендом LADA

Напомним, что в декабре 2019 года АВТОВАЗ договорился выкупить у General Motors долю совместного предприятия GM-AVTOVAZ, на котором выпускается пресловутый внедорожник. Таким образом, российский автопроизводитель станет единственным владельцем завода, и, соответственно, вернёт себе права на бренд Niva.



Что касается старой «Нивы», которая сейчас продаётся под именем 4x4, то она останется в линейке LADA. Как стало известно «АвтоВзгляду», в текущем году автомобиль переживет небольшое обновление, но информация об этом пока держится в секрете.



Совершенно новая «Нива», прообразом которой является концепт LADA 4x4 Vision, появится после 2023 года. Как ожидается, автомобиль построят на платформе Renault Duster.