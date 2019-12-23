Тест-драйв LADA Granta Cross: «автомат» в «сарае»

О путешествиях по полуострову писано-переписано столько, что от одного упоминания этого российского региона запросто может случиться изжога. Ну в самом деле: и куда съездить, и что посмотреть, и где поесть-попить рассказано уже десять тысяч миллионов раз. Поэтому утомлять туристическими маршрутами и всевозможными лайфхаками не стану, но о некоторых зимних особенностях вояжа по «всесоюзной здравнице» расскажу — поездка сюда и в холодное время года может стать незабываемым новогодним вояжем.
Итак, из Москвы в Симферополь и обратно зимой можно слетать за 8000—9000 рублей, в то время как в разгар летнего сезона за эти деньги едва ли улетишь в одну сторону. Керосин, как понимаете, стоит что летом, что зимой почти одинаково, из чего делаем вывод, что авиакомпании летом просто-напросто нагуливают за наш счет жирок. Бизнес — ничего личного.
Меня в аэропорту Симферополя ждала ярко-оранжевая Granta SW Cross. То, что трехдневный тур по Крыму пройдет именно на этом авто меня ни чуть не расстроило, ведь мои первые «тачки» были ВАЗ-2106 и чуть позже «десятка» все того же завода. И мне было интересно «пощупать» данный транспорт по нескольким причинам: во-первых, прочувствовать, как сильно эволюционировал производитель. Во-вторых, хотелось понять, насколько адекватно соотношение цены, качества и предлагаемых опций. В-третьих, было чертовски любопытно погонять по горным серпантинам на «автомате», а не на «ручке».
Встречаем по одежке
Коренных крымчан от приезжих легко отличить: аборигены довольно хорошо утеплены — пухлые куртки, намотанные вокруг шеи шарфы и выражения лиц, будто их несколько часов продержали в морозильной камере. Другое дело — понаехавшие: ходят в майках и легких куртках и с до невозможности счастливые физиономии.
Несмотря на декабрь, погода в Крыму благоволит для отдыха (хотя жители полуострова и не согласятся с этим утверждением). Нежное солнце, температура воздуха +10, и полное ощущение приближающейся весны. А если не открывать окна Granta Cross, то сквозь стекло солнце припекает так, что в пору включать кондиционер. Да-да, мне досталась комплектация Luxe, в базе которой есть не только климат-контроль, но и куча всевозможных приятных в быту «плюшек» в виде электрообогрева лобового стекла и зеркал заднего вида, парктроников, круиз-контоля… К слову сказать, за «Гранту» в таком «фарше» дилеры марки попросят почти 650 000 рублей. Дорого? Давайте не торопиться с выводами, ведь тест-драйв только-только начался.
Внешне машинка весьма приятна глазу и чувств, будто ее нарисовал провинциальный художник в расстроенных чувствах нет однозначно. При этом замечу, что я не адепт секты почитателей универсалов, и да простят меня перевозчики рассады и холодильников на дачу, считаю этот тип кузова самым ущербным с точки зрения дизайна (хотя, признаю, что по функционалу ему равных нет). Так вот, невзирая на нелюбовь к «сараям», Granta в этом кузове совершенно не вызвала отрицательных эмоций.
Добротный европейский экстерьер при том, что модель — самая дешевая на российском рынке, и уж что-то, а дизайн «на троечку» потенциальный покупатель точно простил бы. В общем, внешне автомобиль выглядит дороже, чем по прайсу. Может, секрет в Cross-обвесе, который добавляет автомобилю солидности…
Богатый, но тесный внутренний мир
Ну, а какова красотка внутри? Изысков в виде вставок из красного дерева, натуральной кожи и прочих «ништяков» из премиального сегмента здесь, конечно же, нет, хотя комплектация и называется Luxe Но и нищебродским салон не назвать. Гармоничная приборная доска, в целом приятный на ощупь пластик, стильная, местами даже элегантная обшивка салона. Зеркала настраиваются с кнопочек, электрические стеклоподъемники даже на заднем ряде сидений, датчики света и дождя, неплохая штатная аудиосистема… Лично меня, как человека с ростом выше среднего, больше всего порадовала высокая крыша. Запас места над головой приличный не только спереди, но и на заднем ряде сидений. Так что головой в потолок Granta не упрутся даже двухметровые дяди.
Итак, с высотой понятно, а что по ширине? Скажу без обиняков: не разгуляться. Если на задний диван усадить троих взрослых людей худосочной комплекции, то они во всей полноте ощутят, каково это быть селедкой в банке.
Кстати, дефицит ширины ощущается не только сзади, но и спереди: пассажир реально мешает водителю управлять автомобилем. Дело все в том, что селектор КП никак не фиксируется и стоит пассажиру неаккуратно поерзать на сиденьи, как в 9-и случаях из 10-и он коленкой задевает рычаг и трансмиссия встает в нейтраль. И это не полный список претензий к селектору.
Да будет свет
При переключении передач, большинство даже опытных водителей инстинктивно бросают быстрый взгляд на рычаг, дабы удостовериться, что не ошибся. Когда за бортом светло — проблем с этим не возникает. А вот в темное время суток, из-за отсутствия подсветки, передачи приходится искать на ощупь. По этой же причине вечером и ночью не сразу попадаешь ключом в замок зажигания. Вроде современное авто, а такой копеечной мелочи нет. Разумеется, отсутствие иллюминации не делает Granta непригодной для использования.
Я прекрасно понимаю, что каждая дополнительная опция, не влияющая ни на скорость, ни на безопасность — это плюс к конечной цене продукта. А если учесть, что самый дешевый на российском рынке автомобиль, коим является «Гранта», в люксовой версии стоит уже не совсем бюджетно, то каждый лишний рубль в ценнике может отпугнуть потенциальных покупателей. К тому же, к пробелам в комплектации Lada следует относиться философски: я вот вспомнил свою «шаху» и мне, честное слово, нравилось, что завод оставил огромное поле для творчества по части модернизации салона авто собственными силами.
Зверские нормы права
Будучи в Крыму летом, увы, не получилось посетить знаменитый парк львов «Тайган». Это, без преувеличения, самый культовый зоопарк всего черноморского побережья. Но если летом у меня просто не хватило времени, то на этот раз парк оказался закрыт. Дело в том, что сейчас идет настоящая война между владельцем «Тайгана» Олегом Зубковым и крымскими властями. Администрация полуострова обязует всех местных бизнесменов переоформить земли и привести их в соответствие с нормами российского законодательства, а предприниматели, привыкшие к свободам украинских норм права, видят в этом ущемление своих интересов.
Не возьмусь судить, кто прав в этой истории, кто виноват, но со стороны выглядит так, будто власть имущие обрушили весь свой административный ресурс, чтобы правдами и неправдами разрушить то, что много лет создавал Зубков. Но самое страшное, что в этой войне власти и бизнеса есть вполне конкретные жертвы — сотни хищников, которых каждый день нужно кормить мясом.
И вообще, я заметил, что настроения в Крыме, по сравнению с 2014 годом, сильно изменились. Если раньше все как один галдели «Слава богу, что мы вошли в состав России», то сейчас все чаще можно услышать досадное: «А при Украине жилось лучше»… Впрочем, такие сожаления высказывают в основном коммерсанты, не привыкшие к жесткому контролю со стороны властей. Если же поговорить с простыми крымчанами, то все как один отмечают, что такого щедрого строительства дорог, благоустройства дворов, своевременных выплат зарплат и пенсий при Украине отродясь не было.
Дружба со «спортом»
Но оставим политику в покое и вернемся к героине нашего рассказа — Granta Cross. Как уже говорил ранее, автомобиль, доставшийся на тест, оснащен 5-ступенчатой роботизированной КП. Не буду лукавить: первые впечатления от знакомства с «роботом» — самые негативные. Задумчивый, переключение передач происходит с рывками, при переходе с «первой» на вторую и со «второй» на «третью» автомобиль будто тормозит. Но вскоре я понял, что этот дискомфорт вызван моей манерой езды.
В качестве силовой установки на этой «Гарнте» стоял «атмосферник» объемом 1,6 литра мощностью 106 «кобыл». При относительно небольшой снаряженной массе, LADA довольно неплохо рвет с места. И у меня сложилось ложное чувство, будто это гоночный болид. А значит — газ в пол, и давай наваливать по серпантинам. Да не тут-то было!
Коробка абсолютно не заточена под спортивную езду и при активной работе акселератором при переключении передач возникают явные провалы. Но стоит только перейти на «пенсионерскую» манеру вождения, как тут же начинаешь получать удовольствие от езды.
Но вот замечаю на центральной консоли кнопочку «Sport». Да ну-у-у, не может быть… Жму на нее, загорается индикатор, коробка тут же сбрасывает на одну передачу в низ и в «сарай» будто вселяется демон! Пропадают непонятные замедления при переключениях, сами передачи будто бы становятся длиннее, да и вообще у машины появляется совершенно другая динамика. Жаль, что в этом режиме у машины появляется зверский аппетит: по горам и серпантинам наша «Гранта» кушала в пределах 9—11 литров на 100 км.
Со спортивнойым режимом «робота» немного диссонировал электроусилитель руля, входящий в базовое оснащение комплектации Luxe. Дело, видимо, в настройках. На любых скоростях он будто бы «ватный», не очень отчетливо чувствуется взаимосвязь дороги с рулем. А еще «баранка» упорно не хотела самостоятельно занимать «нулевое» положение. Иначе говоря, если повернул налево или направо и отпустил штурвал, автомобиль так и продолжит двигаться влево или вправо, пока принудительно не задашь прямолинейный курс.
Новый год в глубоком пике
В Крыму совершенно не чувствуется атмосферы приближающегося Нового года. Лишь в некоторых местах можно встретить рождественские инсталляции, но даже они не создают ощущения, что вот-вот случится главный праздник года. И дело тут не в отсутствии снега и присутствии зеленых пальм. Для крымчан, и в особенности для жителей Севастополя, главными праздниками года являются День Победы и День Военно-Морского Флота. Именно в преддверии этих торжеств полуостров утопает в праздничных плакатах, флагах и фейерверках.
Кстати говоря, считается, что Великая Отечественная война началась с нападения в 4 утра на Брестскую крепость. На самом же деле, свой первый удар фашисты нанесли по Севастополю. В час ночи к городу стали приближаться бомбардировщики вермахта со смертоносными бомбами. Зенитчики умело отработали атаку врага, так и не поняв, в чем, собственно говоря, дело. Лишь утром, когда по радио объявили о начале Второй мировой, все встало на свои места: ночной авиа удар был отнюдь не учебной тревогой.
Послевкусие…
Несмотря на то, что «Гранта» — это ценовое дно российского автомобильного рынка, Cross оставил после себя самые приятные впечатления. Отличный дизайн, качественные материалы в отделке, выбор комплектации на любой вкус и под любой бюджет однозначно помогут этой модели сохранить свое безусловное лидерство и в следующем 2020 году.