Тест-драйв LADA Granta Cross: «автомат» в «сарае»

О путешествиях по полуострову писано-переписано столько, что от одного упоминания этого российского региона запросто может случиться изжога. Ну в самом деле: и куда съездить, и что посмотреть, и где поесть-попить рассказано уже десять тысяч миллионов раз. Поэтому утомлять туристическими маршрутами и всевозможными лайфхаками не стану, но о некоторых зимних особенностях вояжа по «всесоюзной здравнице» расскажу — поездка сюда и в холодное время года может стать незабываемым новогодним вояжем.

Итак, из Москвы в Симферополь и обратно зимой можно слетать за 8000—9000 рублей, в то время как в разгар летнего сезона за эти деньги едва ли улетишь в одну сторону. Керосин, как понимаете, стоит что летом, что зимой почти одинаково, из чего делаем вывод, что авиакомпании летом просто-напросто нагуливают за наш счет жирок. Бизнес — ничего личного.

Меня в аэропорту Симферополя ждала ярко-оранжевая Granta SW Cross. То, что трехдневный тур по Крыму пройдет именно на этом авто меня ни чуть не расстроило, ведь мои первые «тачки» были ВАЗ-2106 и чуть позже «десятка» все того же завода. И мне было интересно «пощупать» данный транспорт по нескольким причинам: во-первых, прочувствовать, как сильно эволюционировал производитель. Во-вторых, хотелось понять, насколько адекватно соотношение цены, качества и предлагаемых опций. В-третьих, было чертовски любопытно погонять по горным серпантинам на «автомате», а не на «ручке».