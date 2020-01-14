Nissan открестился от планов разрыва альянса с Renault

Японская корпорация Nissan Motor опубликовала официальное опровержение появившихся в СМИ сообщений о якобы ведущейся подготовке к разрыву альянса с французским Renault.

— Nissan ни в коей мере не рассматривает возможность расформирования альянса. В марте 2019 года Nissan, Renault и Mitsubishi Motors создали совет управления альянсом как основу для развития и упрочения будущего успеха. И этот совет, который ежемесячно проводит заседания, все это время был единственным органом, контролирующим операции и управление альянсом, — говорится в релизе.

Согласно тексту документа, «альянс является источником конкурентоспособности Nissan». В этой связи, Nissan Motor намерен добиваться взаимовыгодных результатов для всех членов альянса.

Напомним, ранее Financial Times сообщала, что менеджмент Nissan якобы тайно планирует разорвать сотрудничество японского автопроизводителя с Renault в технической сфере. Кроме того, в правлении Nissan Motor ожидаются серьезные перестановки. Эти дезинтеграционные процессы, по данным анонимных источников газеты, резко активизировались после бегства из-под домашнего ареста в Японии на родину в Ливан экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона.

Любопытно, что на момент публикации этого материала, официальное опровержение слухов о грядущем распаде альянса исчезло с официального сайта Nissan Motor Corporation.