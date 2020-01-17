В России сделали крутой компактный вездеход с «автоматом»

Если быть точным, SRT off-road — это гоночная команда, принимающая участие в соревнованиях по трофи-рейдам. Она и получила заказ на разработку машины, которая бы уверенно передвигалась по всем типам грунтов и, конечно же, могла форсировать водные преграды. Конструктором выступил Илья Савельев — инженер и «по совместительству» мотогонщик.

Работы над вездеходом SRT заняли 10 месяцев и вот уже собраны две машины. В основу машины легла пространственная рама, которую обшили алюминиевыми листами. Тут все, как при постройке спортивного автомобиля. Команда не стала привлекать приглашенных специалистов. Расчет подвески, изготовление каркаса и даже колесных дисков — все делали сами.

Силовой агрегат (мотор объемом 1,8 л, мощностью140 л. с., агрегатированный с «автоматом») взяли от Toyota. Оба ведущих моста — от ГАЗ «Соболь», а рулевое управление — от Toyota Land Cruiser 80. В результате вездеход получился легким — всего 1300 кг — и очень компактным. В салоне поместятся два-три человека.