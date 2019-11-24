Три необычных УАЗ «Буханка», готовых порвать абсолютно любой западный внедорожник

История «Буханки», напомним, началась весной 1955 года, когда конструкторы УАЗа создали автомобиль грузоподъемностью 800 кг на шасси ГАЗ-69. Серийный выпуск однообъемника начали в 1958 году, и с тех пор машина прочно обосновалась на конвейере. Во все времена «Буханку» ценили за ремонтопригодность, вместительность и хорошие внедорожные возможности. Последние, однако, имеют свой предел. Поэтому появились компании, которые начали делать из «Буханок» настоящие вездеходы.
«Трэкол Трофи»
Вездеход «Трофи» на базе «Буханки» собирают в подмосковных Люберцах. Доработок тут много. Прежде всего, это усиленные ведущие мосты с колесными редукторами, оригинальные карданные валы, 9-листовые рессоры и огромные шины низкого давления, которые компания «Трэкол» разрабатывает сама. «Трофи» приводит в движение бензиновый двигатель ЗМЗ-409 мощностью 125 л. с. (219,5 Н. м.)
Однако особенность «Трофи» в том, что водные процедуры ему противопоказаны. Конечно, из-за огромных колес в озере вездеход не утонет, но поскольку у машины высокий центр тяжести, «Трэкол» может перевернуться в воде.
Сколько же стоит такой «аппарат»? Немало. Машина в базовом оснащении обойдется в 2 100 000 рублей.
ЗВМ-2411 «Узола»
«Буханку» на гусеничном ходу выпускает «Завод вездеходных машин» (ЗВМ), что в городе Заволжье Нижегородской области. Модель нарекли «Узола». Эта машина может и плавать, и без особых трудностей передвигаться по болотам.
Базовая версия вездехода оснащена предпусковым подогревателем двигателя, водооткачивающим насосом, кронштейном под лебедку и откидным люком. На выбор предлагают четыре мотора: один бензиновый мощностью 142 «лошади» и три «дизеля» развивающие 88, 110 и 114 л. с. Это моторы ЗМЗ и Cummins.
Базовая цена — 2 330 000 рублей.
ТП с РВД
Под этим секретным названием скрывается редкая в средней полосе России техника — вездеход с роторно-винтовым движителем, или шнекоход. Сам по себе движитель представляет собой два так называемых винта Архимеда. Эти винты и наделяют машину уникальной проходимостью. А еще вездеход может плавать.
Такая «Супербуханка» без проблем проедет по любой грязи, болоту, снегу или льду. Вот только по твердым покрытиям, типа асфальта, ей ездить строго запрещено, ибо асфальтовую дорогу она просто изуродует. Шнекоход может быть оснащен дизельным мотором ЯМЗ (135 л. с.) или ММЗ (119 л. с.). Каждую подобную машину изготавливают штучно, под конкретного заказчика. Так что цену определяют индивидуально.