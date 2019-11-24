Три необычных УАЗ «Буханка», готовых порвать абсолютно любой западный внедорожник

История «Буханки», напомним, началась весной 1955 года, когда конструкторы УАЗа создали автомобиль грузоподъемностью 800 кг на шасси ГАЗ-69. Серийный выпуск однообъемника начали в 1958 году, и с тех пор машина прочно обосновалась на конвейере. Во все времена «Буханку» ценили за ремонтопригодность, вместительность и хорошие внедорожные возможности. Последние, однако, имеют свой предел. Поэтому появились компании, которые начали делать из «Буханок» настоящие вездеходы.

«Трэкол Трофи»

Вездеход «Трофи» на базе «Буханки» собирают в подмосковных Люберцах. Доработок тут много. Прежде всего, это усиленные ведущие мосты с колесными редукторами, оригинальные карданные валы, 9-листовые рессоры и огромные шины низкого давления, которые компания «Трэкол» разрабатывает сама. «Трофи» приводит в движение бензиновый двигатель ЗМЗ-409 мощностью 125 л. с. (219,5 Н. м.)

Однако особенность «Трофи» в том, что водные процедуры ему противопоказаны. Конечно, из-за огромных колес в озере вездеход не утонет, но поскольку у машины высокий центр тяжести, «Трэкол» может перевернуться в воде.

Сколько же стоит такой «аппарат»? Немало. Машина в базовом оснащении обойдется в 2 100 000 рублей.