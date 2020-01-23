Из UAZ Profi сделали грузопассажирскую версию с задатками комфорта

Надстройка, которую разработал «Автодом», разделена на два отсека: грузовой и пассажирский. В пассажирской секции установили диван, на который могут сесть три человека. Его оборудовали тремя трехточечными ремнями безопасности и двумя подлокотниками.
Есть и отопитель салона. Однако спальных мест в надстройке нет, потому ее нельзя назвать полноценным автодомом. Скорее, машина подойдет для работы в коммунальном хозяйстве.
Все подобные версии «Профи» хотят выпускать с газобаллонным оборудованием, а под капотом автомобиля будет работать 150-сильный мотор ZMZ Pro.
Заявленный запас хода машины — около 1000 километров.
Напомним, что впервые новинку показали в конце августа. Тогда не было известно ни цен, ни даты ее выхода на рынок. С тех пор, впрочем, ситуация не изменилась.
Как бы то ни было, второе упоминание о машине может намекать на то, что вскоре мы все же увидим ее у дилеров.