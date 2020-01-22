Новый российский премиальный внедорожник тестируют за границей

Фото: autoblog.com
Все автомобили проекта «Кортеж», включая седан Senat, вэн Arsenal и люксовый внедорожник Aurus Kommendant привезли в Скандинавию в начале января 2020 года. Тогда-то их и сфотографировали на дороге фотошпионы. Вероятно, весь ряд продукции Aurus решили испытать суровой шведской зимой.

По фото видно, что на машинах установлены номерные знаки красного цвета. Такие выдают при экспорте-импорте транспортных средств. То есть, когда автомобиль уже снят или ещё не поставлен на регистрационный учёт в Швеции, но находится в стране.

Внедорожник Kommendant весь оклеен камуфляжной пленкой, у него заметны повреждения решетки радиатора, а эмблема Aurus отсутствует. На решетке радиатора вэна Arsenal так же видны «проплешины». С чем это связано, пока неясно.

Отметим также, что вэн приехал в Скандинавию без какого-либо камуфляжа. Вероятно, потому, что ранее «Арсеналы» уже «засветились» в Бразилии.

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22 января 2020
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