За что Suzuki Jimny хотят сделать грузовиком а-ля УАЗ

Про то, что может Suzuki Jimny, мы уже писали. Это настоящий вездеходик, который пролезет по самому лютому бездорожью.

А если застрянет, то его можно и на руках вытащить. Вот поэтому субкомпактный рамный автомобиль оказался очень популярен в Европах, ведь таких моделей там можно по пальцам пересчитать. Однако радость дилеров решили подпортить экологи.

Суть претензий у последователей «Гринписа» в том, что Jimny, хоть и оснащен 1,5-литровым мотором (102 л. с.), но портит японцам среднее значение показателей CO2. Превышение экологических норм грозит производителю штрафами, потому не исключено, что Jimny уберут из европейской продуктовой линейки Suzuki уже в следующем году.

Но лазейку все же нашли. Как сообщает Autocar India, Suzuki может подготовить специальную модификацию Jimny, которую сертифицируют, как коммерческий транспорт. Для него экологические стандарты более щадящие. Ожидается, что Jimny лишится задних сидений, потому как у коммерческой техники должен быть большой багажный отсек. Будут и незначительные доработки интерьера.