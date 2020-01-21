5 самых дешевых кроссоверов с «автоматом» на российском рынке

Brilliance V3

За 899 000 рублей продают компактного «китайца» в оснащении Comfort, с 1,5-литровым мотором и 5-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод, так же как и у Tiggo 3, исключительно передний: в Китае кроссоверы со всеми ведущими не пользуются таким спросом, как в России.

Дорожный просвет V3 довольно скромен — всего 170 мм. То есть это уровень обычного седана, так что в серьезную грязь на нем лучше не заезжать. Иначе придется идти за трактором.

Lifan MyWay

В оснащении Luxury+ заднеприводный Lifan MyWay обойдется в 1 019 900 рублей. Под капотом автомобиля из Поднебесной работает 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 125 л. с. в паре с 5-ступенчатым «автоматом». Если говорить о дорожном просвете, то он стандартный для кроссоверов — 192 мм.

На MyWay нужно обратить внимание, если выбираете семиместный кроссовер. Да,у «Лифана» три ряда кресел. Сейчас это самый доступный 7-местный SUV на рынке.