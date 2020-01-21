5 самых дешевых кроссоверов с «автоматом» на российском рынке

Заметим сразу, что само понятие «дешевые кроссоверы» маркетологи многих производителей используют как хитрый ход, предлагая так называемые недокроссоверы. То есть, обычные хетчбэки с увеличенным клиренсом и стильным обвесом из неокрашенного пластика. За примером далеко ходить не надо: это известные LADA XRAY и Renault Sandero Stepway. Дорожный просвет обеих машин — 195 мм, есть автоматические трансмиссии, но мы на сей раз решили выбирать глазами. Нас интересуют машины, которые можно назвать настоящими SUV. Плюс, у них должна быть «двухпедальная» версия.
Chery Tiggo 3
Цена автомобиля с 1,6-литровым мотором в 126 л. с. и вариатором начинается от 869 900 рублей, что очень бюджетно по нынешним временам.
Brilliance V3
За 899 000 рублей продают компактного «китайца» в оснащении Comfort, с 1,5-литровым мотором и 5-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод, так же как и у Tiggo 3, исключительно передний: в Китае кроссоверы со всеми ведущими не пользуются таким спросом, как в России.
Дорожный просвет V3 довольно скромен — всего 170 мм. То есть это уровень обычного седана, так что в серьезную грязь на нем лучше не заезжать. Иначе придется идти за трактором.
Lifan MyWay
В оснащении Luxury+ заднеприводный Lifan MyWay обойдется в 1 019 900 рублей. Под капотом автомобиля из Поднебесной работает 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 125 л. с. в паре с 5-ступенчатым «автоматом». Если говорить о дорожном просвете, то он стандартный для кроссоверов — 192 мм.
На MyWay нужно обратить внимание, если выбираете семиместный кроссовер. Да,у «Лифана» три ряда кресел. Сейчас это самый доступный 7-местный SUV на рынке.
Renault Duster
Один из самых массовых кроссоверов в России слывет «неубиваемым» и считается отличным «проходимцем». Да и базовая цена доступная: пустой' Duster продают за 741 000 рублей. Нас же интересует вариант с «автоматом». За такую машину уже просят минимум 1 070 000 рублей. Сразу скажем, комплектация Life, которая укладывается в эти деньги, не блещет богатством оснащения. Зато у «Дастера» будет 2-литровый бензиновый мотор в 143 л. с., хорошо знакомый 4-ступенчатый «автомат» и полный привод. Так что, если нужен SUV с ярко выраженными внедорожными возможностями, Renault Duster — ваш выбор.
Hyundai Creta
Без этого «корейца» уже ни один обзор не обходится. Все потому, что модель очень популярна. Самая простая Creta с «автоматом» обойдется в 1 078 000 рублей. В эту сумму укладывается переднеприводный автомобиль в комплектации Active, под капотом которого работает 123-сильный 1,6-литровый мотор в паре с 6-ступенчатым «автоматом».
«Крету» мы бы рекомендовали тем, кому не нужен полный привод, а так же тем, кто даже при скромном бюджете не хочет покупать «китайца». За упомянутые выше деньги вы получите машину в очень небогатой комплектации, зато с хорошо настроенной подвеской и внятной управляемостью.