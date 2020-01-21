5 самых дешевых кроссоверов с «автоматом» на российском рынке

Фото: Renault
Россияне, еще совсем недавно без памяти любившие седаны, вдруг начали изменять этому типу кузова, все больше обращая внимание на кроссоверы. Люди буквально сворачивают головы на разномастные SUV, которыми завалили рынок корейцы, японцы, китайцы и европейцы. Особенно высок интерес к недорогим машинам с АКП, самыми доступными из которых поинтересовался и портал «АвтоВзгляд».

Заметим сразу, что само понятие «дешевые кроссоверы» маркетологи многих производителей используют как хитрый ход, предлагая так называемые недокроссоверы. То есть, обычные хетчбэки с увеличенным клиренсом и стильным обвесом из неокрашенного пластика. За примером далеко ходить не надо: это известные LADA XRAY и Renault Sandero Stepway. Дорожный просвет обеих машин — 195 мм, есть автоматические трансмиссии, но мы на сей раз решили выбирать глазами. Нас интересуют машины, которые можно назвать настоящими SUV. Плюс, у них должна быть «двухпедальная» версия.

Chery Tiggo 3

Этот китайский кроссовер уже старожил рынка. Тем не менее, автомобиль достоин внимания, ведь это глубоко доработанный Toyota RAV4 второго поколения, а его дорожный просвет составляет солидные 190 мм.

Цена автомобиля с 1,6-литровым мотором в 126 л. с. и вариатором начинается от 869 900 рублей, что очень бюджетно по нынешним временам.

  • Chery Tiggo 3
    Фото: Chery
  • Brilliance V3
    Фото: Brilliance

Brilliance V3

За 899 000 рублей продают компактного «китайца» в оснащении Comfort, с 1,5-литровым мотором и 5-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод, так же как и у Tiggo 3, исключительно передний: в Китае кроссоверы со всеми ведущими не пользуются таким спросом, как в России.

Дорожный просвет V3 довольно скромен — всего 170 мм. То есть это уровень обычного седана, так что в серьезную грязь на нем лучше не заезжать. Иначе придется идти за трактором.

Lifan MyWay

В оснащении Luxury+ заднеприводный Lifan MyWay обойдется в 1 019 900 рублей. Под капотом автомобиля из Поднебесной работает 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 125 л. с. в паре с 5-ступенчатым «автоматом». Если говорить о дорожном просвете, то он стандартный для кроссоверов — 192 мм.

На MyWay нужно обратить внимание, если выбираете семиместный кроссовер. Да,у «Лифана» три ряда кресел. Сейчас это самый доступный 7-местный SUV на рынке.

Lifan MyWay
Фото: Lifan

Renault Duster

Один из самых массовых кроссоверов в России слывет «неубиваемым» и считается отличным «проходимцем». Да и базовая цена доступная: пустой' Duster продают за 741 000 рублей. Нас же интересует вариант с «автоматом». За такую машину уже просят минимум 1 070 000 рублей. Сразу скажем, комплектация Life, которая укладывается в эти деньги, не блещет богатством оснащения. Зато у «Дастера» будет 2-литровый бензиновый мотор в 143 л. с., хорошо знакомый 4-ступенчатый «автомат» и полный привод. Так что, если нужен SUV с ярко выраженными внедорожными возможностями, Renault Duster — ваш выбор.

Hyundai Creta

Без этого «корейца» уже ни один обзор не обходится. Все потому, что модель очень популярна. Самая простая Creta с «автоматом» обойдется в 1 078 000 рублей. В эту сумму укладывается переднеприводный автомобиль в комплектации Active, под капотом которого работает 123-сильный 1,6-литровый мотор в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

«Крету» мы бы рекомендовали тем, кому не нужен полный привод, а так же тем, кто даже при скромном бюджете не хочет покупать «китайца». За упомянутые выше деньги вы получите машину в очень небогатой комплектации, зато с хорошо настроенной подвеской и внятной управляемостью.

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21 января 2020
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