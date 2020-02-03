Китайский GAC предложит российским покупателям конкурента Renault Arkana

Кроссовер длиной 4545 мм сильно смахивает на Renault Arkana, которая громко дебютировала у нас в стране. Под капотом новинки из Поднебесной стоит наддувный мотор объемом 1,5 литра, развивающий 169 л. с. В пару к нему приставлена 6-ступенчатая «механика». Так же можно выбрать и 6-скоростной гидромеханический «автомат» производства Aisin. Привод — только передний. Напомним, что у «Арканы» есть вариант и со всеми ведущими.

Как писал «АвтоВзгляд» ранее, китайцы решились привезти к нам обычную версию GS4. Причем, только что пережившую рестайлинг. Новинка должна появиться у нас во второй половине этого года. Силовой агрегат тот же. Так что купеобразный вариант мы тоже сможем увидеть. GAC GS4 Coupe будет конкурировать как с Arkana, так и с Haval F7x.