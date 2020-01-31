Почему мировому автопрому грозит жуткий кризис

По его мнению, в нынешнем году мировое производство автомобилей с традиционными двигателями упадет до 89 млн. штук, то есть на 2,6%. А к 2025 году объемы производства мировой автоиндуствии сократятся по сравнению с 2017-м на 10 млн. машин, что очень серьезно. Такое снижение повлияет на мировую экономику в целом, поскольку производство автомобилей «завязано» на многие виды бизнеса. Автоконцернам придется сокращать рабочие места и снижать инвестиции в новые разработки.
Однако автомобильным управленцам рано собираться на пенсию. По мнению немецкого топ-менеджера, к 2025 году на свет появится новое поколение электромобилей, которое и должно изменить ситуацию. Оно будет заметно дешевле тех электрокаров, которые есть сейчас и это придаст новый импульс автоотрасли. Люди будут массово пересаживаться на доступные машины с электродвигателями, и этот процесс заставит снова наращивать объемы выпуска.
Теперь немного статистики. По данным аналитиков LMC Automotive, по итогам 2019 года мировые продажи легковых автомобилей упали на 4% по сравнению с результатами 2018 года: 90,3 миллиона автомобилей против 94,4 миллиона. Что касается России, то тут тоже не все гладко. По данным АЕБ, в 2019 году удалось продать 1 759 000 машин, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. В 2020 году АЕБ прогнозирует дальнейшее снижение продаж пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Всего удастся реализовать 1 720 000 машин, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году.
Однако на электромобили у нас пересаживаться и не думают. Снижение продаж, в первую очередь, связано с падением доходов населения. Если они начнут расти, наши люди будут снова покупать новые машины. Что касается электрокаров, то, уверены, даже к 2025 году россияне не распробуют этот диковинный вид транспорта. Прежде всего потому, что запас хода подобных машин сильно ограничен. Да и для бездорожья, которого в России в достатке, электрокары не предназначены. Как и для нашего сурового климата.