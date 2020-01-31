Почему мировому автопрому грозит жуткий кризис

По его мнению, в нынешнем году мировое производство автомобилей с традиционными двигателями упадет до 89 млн. штук, то есть на 2,6%. А к 2025 году объемы производства мировой автоиндуствии сократятся по сравнению с 2017-м на 10 млн. машин, что очень серьезно. Такое снижение повлияет на мировую экономику в целом, поскольку производство автомобилей «завязано» на многие виды бизнеса. Автоконцернам придется сокращать рабочие места и снижать инвестиции в новые разработки.

Однако автомобильным управленцам рано собираться на пенсию. По мнению немецкого топ-менеджера, к 2025 году на свет появится новое поколение электромобилей, которое и должно изменить ситуацию. Оно будет заметно дешевле тех электрокаров, которые есть сейчас и это придаст новый импульс автоотрасли. Люди будут массово пересаживаться на доступные машины с электродвигателями, и этот процесс заставит снова наращивать объемы выпуска.