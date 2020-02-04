«Группа ГАЗ» готовится взорвать рынок уникальной «Газелью»

Компактный автобус «Газель City», показали еще в 2019 году, на выставке Comtrans. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. У него 17 сидячих и 5 стоячих мест.

Производитель дает возможность заказать машину и с другой компоновкой салона. Тем более, что размеры это позволяют. Габаритные размеры автобуса — 6620x2200x2720 мм, а колесная база равна 3950 мм.

Особенности конструкции таковы, что позволили максимально занизить пол, тем самым, облегчив процесс посадки и высадки. Большая двустворчатая дверь оснащена электроприводом.

Также предусмотрена площадка со спецкреплениями и аппарелью, чтобы облегчить транспортировку маломобильных пассажиров.

Под капотом «Газель City» работает 2,8-литровый дизель Cummins ISF мощностью 150 л. с. в паре с механической коробкой передач.