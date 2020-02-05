Все подробности о Volkswagen Polo нового поколения для России

В новом поколении Volkswagen Polo стал лифтбэком — мало того, что красивее, так еще и удобнее в плане погрузки и транспортировки разного типа грузов.
А еще машина прибавила в габаритах. Если раньше размеры «Поло» составляли 4390x1699x1467 мм, то теперь автомобиль может похвастать цифрами 4483x1706x1484 мм. В итоге ощутимо увеличилось пространство для пассажиров заднего ряда, а также почти на 100 литров расширился объем багажного отделения — до 550 литров.
Дизайнерские изыски Polo заслуживают отдельной похвалы. Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, новинка выглядит дорого и богато. Резкие грани, рубленные формы и элементы под стать свежему корпоративному стилю действительно привлекают внимание к автомобилю.
На российском рынке «Поло» предстанет в четырех вариациях: Origin, Respect, Status и Exclusive. Лифтбэк обладает диодной оптикой, модернизированной мультимедиа с 8,25-дюймовой тачпанелью и цифровым приборным щитком.
Не обошлось без актуального для наших широт зимнего пакета в виде обогрева «баранки» и заднего дивана, а также функции дистанционного запуска двигателя.
Кстати, о движках. На выбор покупателя — проверенные опытом моторы мощностью 90, 110 и 125 лошадиных сил. А в качестве коробок передач — механическая «пятиступка», шестидиапазонный гидромеханический «автомат» и семискоростной «робот» о двух сцеплениях.
Цены на модель будут объявлены позже.