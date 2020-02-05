Все подробности о Volkswagen Polo нового поколения для России

В новом поколении Volkswagen Polo стал лифтбэком — мало того, что красивее, так еще и удобнее в плане погрузки и транспортировки разного типа грузов.

А еще машина прибавила в габаритах. Если раньше размеры «Поло» составляли 4390x1699x1467 мм, то теперь автомобиль может похвастать цифрами 4483x1706x1484 мм. В итоге ощутимо увеличилось пространство для пассажиров заднего ряда, а также почти на 100 литров расширился объем багажного отделения — до 550 литров.

Дизайнерские изыски Polo заслуживают отдельной похвалы. Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, новинка выглядит дорого и богато. Резкие грани, рубленные формы и элементы под стать свежему корпоративному стилю действительно привлекают внимание к автомобилю.