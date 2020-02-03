Корейцы показали, как будет выглядеть новый Hyundai Creta

Столь популярный у российских покупателей кроссовер Hyundai Creta продается на многих рынках. В Китае модель носит имя ix25 и в новой генерации, повторимся, уже была представлена. Теперь же свежий Creta/ix25 предстанет перед публикой на автосалоне в индийском Дели 6 февраля в четверг.
Судя по тизеру, паркетник внешне повторит модель в «поднебесном» варианте вплоть до мельчайших подробностей. Так что здесь ничего нового не предвидится. Дизайн салона новинки пока держится в секрете. Напомним, китайская «Крета» получила цифровую «приборку» и большой тачпад-планшет мультимедийной системы.
В Китае паркетник вооружили 115-сильным бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 л, работающим вкупе с шестискоростной «механикой» или вариатором. Позже ожидается и 140-сильный турбомотор. Предполагается, что в Индии будет еще и дизель с наддувом на 1,5 л и турбированный движок, «питающийся» бензином, объемом 1 л.
Российские потребители, как уже писал портал «АвтоВзгляд», увидят новый Hyundai Creta, скорее всего, не раньше 2021 года. А в ближайшее время паркетник в нашей стране ждет легкий фейслифтинг. Сегодня в моторной линейке — два бензиновых агрегата мощностью 123 и 149 л. с., работающих с шестискоростной МКП или с «автоматом» с аналогичным числом ступеней. Привод — передний либо полный.
Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко в Китае провел незабываемую встречу со вторым Hyundai Creta. Подробнее смотрите в нашем эксклюзивном видеосюжете.