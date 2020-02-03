Корейцы показали, как будет выглядеть новый Hyundai Creta

Столь популярный у российских покупателей кроссовер Hyundai Creta продается на многих рынках. В Китае модель носит имя ix25 и в новой генерации, повторимся, уже была представлена. Теперь же свежий Creta/ix25 предстанет перед публикой на автосалоне в индийском Дели 6 февраля в четверг.

Судя по тизеру, паркетник внешне повторит модель в «поднебесном» варианте вплоть до мельчайших подробностей. Так что здесь ничего нового не предвидится. Дизайн салона новинки пока держится в секрете. Напомним, китайская «Крета» получила цифровую «приборку» и большой тачпад-планшет мультимедийной системы.