Первый тест-драйв кроссовера Opel Grandland X: можно простить уход, но как простить возвращение?

Неумелая маркетинговая политика GM, всю дорогу едущего на подножке заокеанских властей, загубила немало имен. Вспомним, а точнее, помянем Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Hummer, наконец. Увы и ах, легендарные марки отправились на свалку истории. Хорошо, что Opel не успел попасть под нож — скажем «мерси» французскому альянсу PSA Peugeot Citroёn, выкупившему у американцев истаскавшийся немецкий бренд.
Похоже, не слабо уверовали в себя французы! Ведь по условиям сделки европейцам не положены ни штатовские запчасти, ни оборудование, ни технологии. А еще наложено табу на экспорт моделей, построенных на «джиэмовских» платформах — выпьем, не чокаясь, за любимых и безвременно ушедших «Астру», «Инсигнию» и «Мокку».
Впрочем, у «Пежо» с «Ситроеном» найдутся и свои «тележки». Причем не менее, если не более продвинутые. Так, фактически с белого листа и началась новая история Opel.
Первой ласточкой реинкарнированной марки стал кроссовер Opel Grandland X. В основу автомобиля легла архитектура EMP2, знакомая нам по Peugeot 3008 с его упругими, как формы Брижит Бардо подвесками и бескомпромиссным, как «Мартель» рулем. С этой новинкой бренд и вернулся в Россию: неужели у «Опеля» таки появился шанс отряхнуться? Давайте выясним это в ходе тест-драйва.
Пусть сейчас выльют на меня ушат с пахучей субстанцией «опелеводы», но по мне так машины этой немецкой марки никогда не возбуждали дизайном. Ни снаружи, ни внутри. Французы не стали нарушать традиции — Grandland X получился спокойным, скучным, но правильным. Никаких резких граней и кричащих решений — плавные обводы должны одинаково понравиться и пионеру, и пенсионеру. Должны, но не обязаны! А там уж, как карта ляжет.
В салоне тоже без изысков и гламурного лоска. Отбирать космический интерьер у донорского Peugeot 3008 немцы не стали. Или им не позволили. Как бы то ни было, эргономика — на высоте. Знакомство с органами управления не отнимет и пары минут. А анатомические кресла — надутые, словно щеки леди-босс GM Мэри Барры, заслуживают отдельной похвалы. Плюхнулся на сиденье — будто тут родился. Да и оснащение, как в лучших домах Парижа…
Впрочем, судите сами. Тут вам и беспроводная зарядка для смартфонов, и мультимедиа, обученная отражать содержимое этих самых смартфонов на 8-дюймовом экране, и нескромный букет умной электроники. В частности, система экстренного торможения, функции контроля за полосой движения и распознавания дорожных знаков. А еще здесь адаптивный круиз-контроль и «автопарковщик». Наборчик, согласитесь, что надо. Но это еще не все.
Специально для нашего брата Opel Grandland X обзавелся защитой картера, более мощным аккумулятором, а также подогревом всего и вся, включая «баранку» и «ветровик». Бонусом идут панорама, вентиляция кресел и «кожа-рожа».
Вот только полный привод не видать нам так же, как АВТОВАЗу успеха европейских продаж. Жаль, но не достался россиянам ни закодированный от переедания дизель, ни скорострельный «автомат» о восьми ступенях.
Хотя, признаться, шесть гидромеханических передач в турбоупряжке из 150 «жеребцов» умеют удивлять. Я серьезно: едет кроссовер довольно бодро — не стыдно на старте, да и никаких намеков на диарею при обгоне на скоростях. Забавы ради, а иногда и пользы для можно поиграть с настойками режимов езды — в зависимости от дорожных условий или их отсутствия.
В общем, так или иначе «Опелю» есть, с чем повоевать за клиента в классе. Но только не ценой! Согласитесь, 1 700 000 рублей за базовую версию и имя Opel — ценник отнюдь не гуманный. «Топчик» попросит за себя заоблачные 2 200 000 вроде бы укрепившихся российских дензнаков. Причем двоюродный Peugeot 3008 выйдет на 250 000 дешевле.
Да что там говорить, если за 1 800 000 можно стать обладателем немецкого Volkswagen Tiguan, не лишенного полного привода и по праву признанного эталоном в сегменте. От 1 700 000 начинаются продажи японской Toyota RAV4, а слегка состарившиеся, но не потерявшие актуальность Nissan Qashqai и KIA Sportage стартуют и вовсе с 1 500 000 рублей.
В итоге получается, что отряхнуться от подпорченной GM репутации в России у «Опеля» шансы есть, а вот хватит ли этих шансов на успех — большой вопрос.