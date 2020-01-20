Первый тест-драйв кроссовера Opel Grandland X: можно простить уход, но как простить возвращение?

Неумелая маркетинговая политика GM, всю дорогу едущего на подножке заокеанских властей, загубила немало имен. Вспомним, а точнее, помянем Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Hummer, наконец. Увы и ах, легендарные марки отправились на свалку истории. Хорошо, что Opel не успел попасть под нож — скажем «мерси» французскому альянсу PSA Peugeot Citroёn, выкупившему у американцев истаскавшийся немецкий бренд.

Похоже, не слабо уверовали в себя французы! Ведь по условиям сделки европейцам не положены ни штатовские запчасти, ни оборудование, ни технологии. А еще наложено табу на экспорт моделей, построенных на «джиэмовских» платформах — выпьем, не чокаясь, за любимых и безвременно ушедших «Астру», «Инсигнию» и «Мокку».

Впрочем, у «Пежо» с «Ситроеном» найдутся и свои «тележки». Причем не менее, если не более продвинутые. Так, фактически с белого листа и началась новая история Opel.