Hyundai официально показала фото рестайлингового Solaris

Впервые достоянием гласности облик рестайлингового Hyundai Solaris стал еще на прошлой неделе. Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже публиковал фотографии машины, сделанные во время закрытого показа модернезированого бюджетного седана.

Как и предполагалось, он получила получит новые фальшрадиаторную решетку, бамперы и оптику — в стиле уже хорошо известной автовладельцам Hyundai Sonata. По поводу модернизации технической части модели информации пока нет.

По данным из неофициальных источников, в линейке двигателей машины должен появиться 1,6-литровый двигатель семейства Smart Stream. Все технические характеристики машины, а также цены на обновленную модель компания обещает представить 18 февраля, когда в рамках церемонии в Санкт-Петербурге на российском заводе компании Hyundai Motor будет дан официальный старт продаж обновленного седана.