Спортсмен «на расслабоне»: тест-драйв Lexus ES350 F Sport

Что сразу подкупает в экстерьере Lexus ES седьмого поколения, так это его максимальная отстраненность от своего технического «исходника» Toyota Camry. Скажем японцам «аригато» — в новом ES близость с донором практически не ощущается.

«Морду» ES явно старались сделать максимально хищной. Добивались этого путем инъекции изрядной дозы «мутогена». Подобные снадобья, похоже, любимы создателями японских мультяшек про всевозможных роботов-трансформеров и одаренных сверхсилами технологичных супергероев.

Чтобы проникнуться этой мыслью, достаточно взглянуть на остренькие зубцы в контурах полностью диодных фар головного света ES — они, судя по всему, призваны вызывать зрительские ассоциации с чем-то молниеподобным.

На ту же визуальную «мельницу» льют воду и брутально расширяющаяся к низу решетка радиатора, и «угольники» фигурных отверстий по бокам «юбки» переднего бампера. Задняя же часть седана не получила столь серьезной дозы футуризма но, тем не менее, смотрится вполне органично на фоне дизайна «передка».

В нашем случае картину дополняют специфический «эф-спортивный» рисунок фальшрадиаторной решетки, скромные шильдики «F Sport» на передних крыльях и отнюдь не скромные легкосплавные диски колес 19-го диаметра.