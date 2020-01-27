Спортсмен «на расслабоне»: тест-драйв Lexus ES350 F Sport

Что сразу подкупает в экстерьере Lexus ES седьмого поколения, так это его максимальная отстраненность от своего технического «исходника» Toyota Camry. Скажем японцам «аригато» — в новом ES близость с донором практически не ощущается.
«Морду» ES явно старались сделать максимально хищной. Добивались этого путем инъекции изрядной дозы «мутогена». Подобные снадобья, похоже, любимы создателями японских мультяшек про всевозможных роботов-трансформеров и одаренных сверхсилами технологичных супергероев.
Чтобы проникнуться этой мыслью, достаточно взглянуть на остренькие зубцы в контурах полностью диодных фар головного света ES — они, судя по всему, призваны вызывать зрительские ассоциации с чем-то молниеподобным.
На ту же визуальную «мельницу» льют воду и брутально расширяющаяся к низу решетка радиатора, и «угольники» фигурных отверстий по бокам «юбки» переднего бампера. Задняя же часть седана не получила столь серьезной дозы футуризма но, тем не менее, смотрится вполне органично на фоне дизайна «передка».
В нашем случае картину дополняют специфический «эф-спортивный» рисунок фальшрадиаторной решетки, скромные шильдики «F Sport» на передних крыльях и отнюдь не скромные легкосплавные диски колес 19-го диаметра.
Салон Lexus ES350 F Sport просто просто вопиет о своей эксклюзивной спортивности. Тут все обито черно-красной кожей — для придания соответствующего антуража. Ведь в обычных ES интерьер выдержан в благообразных бежево-коричнево-черных тонах.
Передние кресла «эф-спорта» показались на редкость сбалансированными по своим свойствам, особенно с учетом «спортивного» антуража машины. Сидеть в них комфортно даже в дальней поездке, но при этом ты постоянно ощущаешь плотную боковую поддержку. Если это и не идеал водительского сиденья, то явно где-то очень-очень близко! Уже за одни только «сидушки» стоит предпочесть F Sport всем иным комплектациям ES.
С шумоизоляций салона тоже все «окей». В прошлом седаны Lexus страдали от экономии на «шумке». Радует, что японцы больше не повторяют тех ошибок.
Как и положено любой современной машине соответствующего класса, приборка в ES виртуальная, на 8-дюймовом цветном мониторе. Водитель может выбрать один из трех вариантов оформления, какой ему больше по вкусу. Но в любом случае, картинка на нем будет содержать «кругляш» тахометра с цифирью текущей скорости, вписанной в его верхнюю часть — все на черном фоне. Строго, без перегруза информацией, но исчерпывающе.
А для изучения подробностей можно покопаться в меню «приборки» с помощью кнопочек на рулевом колесе.
Кому как, а лично мне нравится, что Lexus (по крайней мере пока) не следует за всемирным поветрием в автопроме, требующим минимизировать количество кнопок и «крутилок» «на руле» и центральной консоли, упихивая их функции в тачскрин «мультимедийки».
И правильно, товарищи-японцы: думаю, не меня одного раздражает, когда для регулировки температуры в салоне или включения обогрева руля автопроизводители других марок заставляют водителя тыкать пальцем в мониторчик, отвлекаясь от дороги — вместо простого и быстрого нажатия традиционной кнопки.
Из-за этой моды особенно «весело» бывает копаться в меню климат-контроля, когда твоя легковушка простояла ночь на 10—15-градусном морозце, и экран ее «мультимедийки» банально замерз, притворившись репродукцией «Черного квадрата».
В ES, кстати, 12.3-дюймовый мультимедийный «телевизор» в голове центральной консоли не стали делать «тачскрином». Да, все ради безопасности. Ползать по его меню предлагается с помощью отельного тачпада по аналогии с ноутбуком, который пристроился возле селектора управления КП между передними сиденьями.
Называется эта система Remote-Touch. В ее отношении могу сказать только одно: это единственная фирменная «фишка» Lexus, пользоваться которой стараюсь, как можно реже. Да, я старовер: не перевариваю тачпады! Не всегда получается «попасть в цель» с первого раза. Даже работая на ноутбуке, предпочитаю в обязательном порядке иметь в его комплекте нормальную «мышку». А многие любят именно тачпад…
Удобно, что японцы предусмотрели возможность деления экрана мультимедийной «головы» пополам: на него можно одновременно выводить, к примеру, карту навигации и список радиостанций. Или плей-лист музыки с телефона.
Что касается электронных помощников водителя, то тут их ровно столько, сколько должно быть у дорогого современного авто: активный «круиз», контроль полосы, камера заднего вида и парктроники с функцией автоматического экстренного торможения — чтоб не обломать бампер о какое-нибудь препятсвие, незамеченное водителем. Эту опцию, кстати, очень уважают многие автовладелицы… Жаль только, что весь комплект электронных «плюшек» доступен только в топовых версиях Lexus ES.
Как едет Lexus ES350 F Sport, в принципе, можно представить из его ТТХ: 249 л. с., 8-ступенчатый автомат, 19-дюймовые диски с тонюсенькой резиной, адаптивная подвеска. Должен валить! Что он, в принципе, и делает.
К слову, «М-ку» BMW третьей серии 19-го года выпуска (случайно оказались на светофоре рядом «в поул-позишн») нашему ES350 «порвать», конечно, не удалось, но у «немца» там и лошадиных сил, извините, — за 300 «голов»… Но попытка была хорошая, за что отдельное спасибо 8-ступенчатой АКП F Sport.
Приятно удивил расход «горючки», который в режиме Sport+ не сильно выползал за 12 литров на 100 км/ч.
В общем, может ES350 F Sport «рвать» со светофора подавляющее большинство соседей по потоку. И рулится, в принципе, неплохо. Главное — помнить, что тонкая резина на дисках делает его, как и любую машину, чувствительной к колейности на дорогах. При активном маневрировании в скоростном потоке это обязательно следует учитывать.
Однако вот какой парадокс: при всех своих действительно имеющих место быть спортивных возможностях, Lexus ES350 F Sport совершенно не подначивает ехать быстро.
За рулем этой машины ты ощущаешь себя примерно так: «Я могу вам всем надавать, но какой смысл куда-то нестись?»
С учетом гуманной эргономики — на редкость для «японцев» вообще и Lexus в частности, а также щадящего расхода топлива при вполне взрослой динамике, мы не сильно погрешим против правды, если назовем ES350 F Sport почти идеальной машиной «на каждый день».
Удивительное сочетание ходовых качеств и умиротворяющего воздействия на водителя — всего за «каких-то» 3,5 млн. рублей.