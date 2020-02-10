KIA Optima нового поколения приехала в Россию

Напомним, что KIA Academy — это специализированный учебно-технический центр марки, позволяющий разрабатывать всевозможные финансовые и маркетинговые продукты, а также одновременно стажировать более сотни человек — от компьютерного обучения до лабораторных тестов и практических занятий по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Что касается свежей «Оптимы», то обо всех технических подробностях можно узнать здесь.

Российские же спецификации пока держатся в строжайшем секрете. Но скоро все тайное станет явным.