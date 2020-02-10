KIA Optima нового поколения приехала в Россию

Фото: АвтоВзгляд
Похоже, корейский седан с претензией на бизнес в своей свежей генерации появится у российских дилеров даже раньше, чем предполагалось. Новая KIA Optima уже приехала в фирменный учебный центр марки для знакомства с сотрудниками дилерских центров и подготовки к продажам.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, ориентировочный старт продаж KIA Optima нового поколения намечен на август.

Впрочем, судя по тому, что новинку уже привезли в KIA Academy и представили специалистам и дилерам, стол заказов может открыться и раньше.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Напомним, что KIA Academy — это специализированный учебно-технический центр марки, позволяющий разрабатывать всевозможные финансовые и маркетинговые продукты, а также одновременно стажировать более сотни человек — от компьютерного обучения до лабораторных тестов и практических занятий по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Что касается свежей «Оптимы», то обо всех технических подробностях можно узнать здесь.

Российские же спецификации пока держатся в строжайшем секрете. Но скоро все тайное станет явным.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, седан, автосалоны, купить машину
10 февраля 2020
1312