KIA Optima нового поколения приехала в Россию

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, ориентировочный старт продаж KIA Optima нового поколения намечен на август.
Впрочем, судя по тому, что новинку уже привезли в KIA Academy и представили специалистам и дилерам, стол заказов может открыться и раньше.
Напомним, что KIA Academy — это специализированный учебно-технический центр марки, позволяющий разрабатывать всевозможные финансовые и маркетинговые продукты, а также одновременно стажировать более сотни человек — от компьютерного обучения до лабораторных тестов и практических занятий по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Что касается свежей «Оптимы», то обо всех технических подробностях можно узнать здесь.
Российские же спецификации пока держатся в строжайшем секрете. Но скоро все тайное станет явным.