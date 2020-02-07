Первый тест-драйв кроссовера KIA Seltos: до свидания, Hyundai Creta

Причем, как ожидается, взрывная волна должна снести с пьедестала родственную, но уже не одноплатформенную Hyundai Cretа (самый, кто забыл, продаваемый компактный SUV в России), окончательно «прижать хвост» Renault Duster и не дать поднять головы другому амбициозному новичку рынка — Skoda Karoq. И хотя, как убедился портал «АвтоВзгляд» в ходе первого — премьерного — тест-дравва KIA Seltos, все объективные предпосылки к тому есть, но, увы, на падающем авторынке бал правят не дизайнерские изыски и не новейшие технологии, а кошелек потребителя. И в этом смысле «Селтос» — от 1 099 900 рублей — проигрывает и «Крете» (от 972 000 ₽), и «Дастеру» (от 719 000), хотя дает хорошую фору «Кароку» (от 1 499 000).
Но если учесть, что и Cretа в скором времени ждет смены поколения, а значит и цены, да и Duster, несмотря на недавний фейслифтинг, уже морально подустал, у Seltos есть все шансы вырваться в лидеры. Тем более, что выглядит он весьма впечатляюще. А нынче, когда для большинства автолюбителей куда важнее «шашечки», а не «ехать», «кореец» станет отличным выбором (тем более, что он еще и едет, но об этом позже). Ведь автомобиль, несмотря на свою формальную принадлежность к компактному сегменту кроссоверов, выглядит заправским внедорожником.
Солидности машине придают не только габариты — она длиннее и шире той же Creta, но и визуально короткий и нарочито срубленный передок. Брутальности — крупноячеистая радиаторная решетка, забранная в псевдохром, и хищная сложносочиненная светодиодная оптика с узкой полоской фар по самому верху.
Впрочем, Seltos стремительно агрессивен во всех ракурсах. Бортовые молдинги-выштамповки умеренно аккуратны — ни малейшего намека на гламур или азиатскую помпезность — делают кроссовер длиннее, чем он есть на самом деле. Да и «корма» новинки вызовет уважение у реальных пацанов: мощный блок задней (тоже полностью диодной) оптики, солидная защитная накладка бампера.
Пластика, закамуфлированного под алюминий — минимум, подчеркивающий солидность намерений. Одним словом, Creta и Duster в своей пейзанской простоте тут отдыхают, хотя Karoq явно чувствует себя на равных. Да, «кореец» Seltos в своих дизайнерских поисках стал вполне себе европейцем. И не только внешне.
Салон откровенно изумляет и качеством материалов отделки, и продуманностью их использования-совмещения-интеграции, и тщательностью сборки. Это даже не скромное обаяние буржуазии, а шарм аристократического салона по цене меблированных комнат. Понятно, что вместо кожи тут — заменитель, вместо дерева — повсеместный пластик, местами даже глянцевый. Но такого уровня исполнения, что тактильное восприятие интерьера взывает чувство, будто производитель второпях перепутал прайс-листы, предложив заплатить за топовый iPhonе, как за бюджетный Huawei.
И это — не говоря об опциях-вкусняшках (хотя и не во всех, понятное дело, комплектациях), более привычных в машинах куда более высокого класса. Так, Seltos может похвастать и «динамической» камерой заднего вида, и системой помощи при выезде с парковки задним ходом, и «приборкой» с 7-дюймовым дисплеем, и адаптивным круиз-контролем. Список продолжит беспроводная зарядка для мобильников (плюс дополнительные разъемы USB) и даже фантастическая для сегмента вентиляция передних сидений (подробнее обо всех комплектациях, коих — на секундочку — 21, можно узнать здесь).
Но главное удовольствие доставил 10,25-дюймовый экран мультимедийки, доступный в старших комплектациях. Идея, явно позаимствованная у премиальных немецких брендов, получила очень продвинутое авторское воплощение. Цветной дисплей не просто органично вписывается в стильный интерьер, а становится этаким центром притяжения — типа хорошего домашнего кинотеатра в элегантной гостиной. Умного, заметим, кинотеатра в умном доме. Управлять которым можно и голосом, и «пультом» на «баранке», и, разумеется, прикосновениями. Тачскриновая отдача моментальна, не тупит, да и графический интерфейс порадовал точностью и проработкой.
Понравилось, что тут можно работать сразу в двух окнах, разбираясь одновременно, скажем, с музыкой и навигацией. Чудо современных технологий, как и ряд других топовых «фишек», доступно, кстати сказать, начиная с комплектации Prestigе за 1 519 000 рублей — по нынешним ценам, давно сошедшим с ума, более, чем интересное предложение. Эта версия вооружена 2-литровым атмосферником мощностью 149 л. с., агрегатированным с вариатором.
Между прочим, машины именно с этим мотором первыми выйдут на наш рынок уже в марте (более бюджетные модификации «Селтоса» с атмосферным двигателем объемом 1,6 л мощностью 121—123 л. с. в зависимости от привода, появятся в продаже не раньше лета). Что ж, посмотрим, как он тянет.
С водительской точки зрения претензий к автомобилю практически нет: тормоза отрабатывают «на все сто», прямую он держит уверенно, без подруливаний. Впрочем, о чем это я, какие подруливания?
Активировав системы удержания в полосе и движения строго по ее центру, врубив адаптивный круиз-контроль, водитель получает себе в помощники автопилот второго уровня. Да-да, корреспондент портала «АвтоВзгляд» нашел в себе силы на скоростном автобане оторвать руки от руля…
Машина уверенно справлялась с дорогой на протяжении десяти километров (экспериментировать дальше — воли не хватило), исправно придерживаясь разметки и замедляясь перед впереди идущими. Хотя, возможно, иногда излишне перестраховываясь. Будет ли электроника столь же корректно работать на отечественных направлениях — вопрос, хотя на федеральных трассах — скорее всего.
Но поедем дальше. Крены даже в крутых поворотах незначительны. А если перейти в режим Sport (всего их три — есть еще Eco и Normal, о чем и Creta, и Duster пока могут только мечтать), то налившаяся тяжестью «баранка» даже провоцирует на острую езду, хотя особо увлекаться активной рулежкой все же не стоит — для сомнительных маневров российские настройки машины недостаточны. Но в целом, повторимся, это очень собранная агрегатная база и по рулевому управлению, и по подвеске. Последняя достаточно энергоемкая, но при этом мягкая — по крайней мере, европейские «лежачие полицейские» не досаждали (посмотрим, как новинка будет реагировать на проезд их российских «коллег» на разных скоростях).
И все же надо иметь в виду, что Seltos — не драйверский автомобиль. На скоростях свыше 100 км/ч он ощутимо теряет в динамике разгона, так что увлекаться затяжными обгонами нескольких фур мы бы не рекомендовали. Хотя до этого порога 149 лошадей реагируют на нажатие педали газа вполне себе динамично. Нет, не спорткар, разумеется, но и о «овощной» езде говорить не приходится от слова «совсем». При этом корейцы неплохо поработали над шумоизоляцией — двигатель изредка напоминает о себе только при активном наборе скорости, а в вялой городской езде вы его просто не услышите.
Кстати, в топовых версиях водитель получает себе в помощь еще и выдвижной проекционный дисплей, на которой выводятся текущая скорость и навигация — еще одна из невиданных в этом сегменте «плюшек».
И буквально пара неизбежных слов о грузовых способностях и умениях KIA Seltos, ведь редкий россиянин, выбирая автомобиль, не думает о еженедельных дачных вояжах. Что ж, в этой дисциплине «Селтос» с полноразмерным запасным колесом немного превосходит Creta, но уступает и Duster, и Karoq. Зато с «докаткой» (правда, она положена только младшим комплектациям) делает всех! И обратите внимание, что перевозимое имущество можно загружать сюда до самого потолка, не опасаясь, что дачный скарб перекроет обзор салонному зеркалу заднего вида. В этом случае выводишь на монитор показания камеры заднего вида и видишь абсолютно все, что делается за кормой (качество картинки удовлетворит самого оголтелого перфекциониста).
Что же касается клиренса — не менее важного показателя при поездках на «6 соток», то проигрывая «Дастеру» (205—210 мм), наш нынешний герой превосходит «Карок» (172 мм) и не уступает «Крете» (190 мм). А для пущей надежности машину можно взять и с полным приводом.
А говоря про удобства задних пассажиров, то троих, даже корпулентных, седоков диван не разочарует — места и в ширину, и в высоту хватит если и не с избытком, то вполне. Правда, среднему седоку будет мешать приличной высоты тоннель.
…Одним словом, машина у KIA получилась не просто хорошая, но даже с вызовом, учитывая явную дизайнерскую удачу, ее отменную реализацию и опционный, так сказать, прорыв в сегменте. И этот вызов точно стоит тех денег, что просит за Seltos производитель. Другое дело, что тот же Skoda Karoq (остальные конкуренты откровенно и нервно курят в сторонке) при всей своей ценовой «оплошности» заявит о себе не менее громко…