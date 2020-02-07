Первый тест-драйв кроссовера KIA Seltos: до свидания, Hyundai Creta

Активировав системы удержания в полосе и движения строго по ее центру, врубив адаптивный круиз-контроль, водитель получает себе в помощники автопилот второго уровня. Да-да, корреспондент портала «АвтоВзгляд» нашел в себе силы на скоростном автобане оторвать руки от руля…

Машина уверенно справлялась с дорогой на протяжении десяти километров (экспериментировать дальше — воли не хватило), исправно придерживаясь разметки и замедляясь перед впереди идущими. Хотя, возможно, иногда излишне перестраховываясь. Будет ли электроника столь же корректно работать на отечественных направлениях — вопрос, хотя на федеральных трассах — скорее всего.

Но поедем дальше. Крены даже в крутых поворотах незначительны. А если перейти в режим Sport (всего их три — есть еще Eco и Normal, о чем и Creta, и Duster пока могут только мечтать), то налившаяся тяжестью «баранка» даже провоцирует на острую езду, хотя особо увлекаться активной рулежкой все же не стоит — для сомнительных маневров российские настройки машины недостаточны. Но в целом, повторимся, это очень собранная агрегатная база и по рулевому управлению, и по подвеске. Последняя достаточно энергоемкая, но при этом мягкая — по крайней мере, европейские «лежачие полицейские» не досаждали (посмотрим, как новинка будет реагировать на проезд их российских «коллег» на разных скоростях).

И все же надо иметь в виду, что Seltos — не драйверский автомобиль. На скоростях свыше 100 км/ч он ощутимо теряет в динамике разгона, так что увлекаться затяжными обгонами нескольких фур мы бы не рекомендовали. Хотя до этого порога 149 лошадей реагируют на нажатие педали газа вполне себе динамично. Нет, не спорткар, разумеется, но и о «овощной» езде говорить не приходится от слова «совсем». При этом корейцы неплохо поработали над шумоизоляцией — двигатель изредка напоминает о себе только при активном наборе скорости, а в вялой городской езде вы его просто не услышите.

Кстати, в топовых версиях водитель получает себе в помощь еще и выдвижной проекционный дисплей, на которой выводятся текущая скорость и навигация — еще одна из невиданных в этом сегменте «плюшек».