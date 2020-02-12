Новый Volkswagen Polo приедет в Россию весной

Ряд отечественных СМИ растиражировали информацию о том, что новый Volkswagen Polo появится у дилеров грядущим летом, а если быть точнее, то в июне. Но, как оказалось, эти данные неверны. Однако реальные сроки старта продаж авто не огорчат поклонников бренда, а скорее приведут в восторг.

- Мы подтверждаем, что новый Polo ожидается в этом году, причем уже в ближайшее время. — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель российского офиса Volkswagen Александра Филиппова. — Но, скорее всего, автомобиль появится не в июне, а раньше. На сегодняшний день актуальным сроком можно назвать весну.

Напомним, переродившись в новой генерации, «Поло» станет лифтбэком. Модель прибавит в габаритах, растянувшись в длину до 4483 мм (+93 мм), а в ширину — до 1706 мм (+7 мм). Так что в салоне будет больше свободного пространства, что особо актуально для пассажиров второго ряда. Кроме того, в багажнике появится 100 дополнительных литров.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», VW Polo будет представлен в четырех комплектациях — Origin, Respect, Status и Exclusive. Модель похвастает светодиодной оптикой, виртуальной приборной панелью и доработанным мультимедийным комплексом с экраном диагональю 8,25 дюйма.