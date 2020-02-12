Новый Volkswagen Polo приедет в Россию весной

Фото: Volkswagen
Выход на российский рынок Volkswagen Polo нового поколения уже не за горами. Причем немецкая новинка порадует наших соотечественников раньше, чем все ожидают. Портал «АвтоВзгляд» выяснил реальные сроки запуска лифтбэка.

Ряд отечественных СМИ растиражировали информацию о том, что новый Volkswagen Polo появится у дилеров грядущим летом, а если быть точнее, то в июне. Но, как оказалось, эти данные неверны. Однако реальные сроки старта продаж авто не огорчат поклонников бренда, а скорее приведут в восторг.

- Мы подтверждаем, что новый Polo ожидается в этом году, причем уже в ближайшее время. — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель российского офиса Volkswagen Александра Филиппова. — Но, скорее всего, автомобиль появится не в июне, а раньше. На сегодняшний день актуальным сроком можно назвать весну.

Напомним, переродившись в новой генерации, «Поло» станет лифтбэком. Модель прибавит в габаритах, растянувшись в длину до 4483 мм (+93 мм), а в ширину — до 1706 мм (+7 мм). Так что в салоне будет больше свободного пространства, что особо актуально для пассажиров второго ряда. Кроме того, в багажнике появится 100 дополнительных литров.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», VW Polo будет представлен в четырех комплектациях — Origin, Respect, Status и Exclusive. Модель похвастает светодиодной оптикой, виртуальной приборной панелью и доработанным мультимедийным комплексом с экраном диагональю 8,25 дюйма.

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12 февраля 2020
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