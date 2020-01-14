Немцы выкатили новый Volkswagen Polo для России

Но вернемся к малышу Polo. Никакой официальной информации о свежем седане пока не поступало. Но будем надеяться, что новинку мы увидим уже в ближайшем будущем.

Напомним, что сегодня дореформенный «бюджетник» предложен с мотором MPI в двух вариантах форсировки — 90 и 110 л. с. Первый агрегатируется с пятиступенчатой «механикой», второй — с такой же МКП, либо с шестидиапазонным «автоматом». Есть у модели на вооружении и 125-сильный TSI, работающим вместе с семискоростным «роботом».

Ценник начинается от 699 900 рублей.