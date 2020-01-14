Немцы выкатили новый Volkswagen Polo для России

Фото: Volkswagen
На слякотных московских улицах был замечен обклеенный маскировочной пленкой новый Volkswagen Polo с немецкими номерами. Правда, камуфляжу не удалось скрыть новые детали экстерьера, судя по всему, позаимствованные у старшей Jetta.

Самый популярный в России немецкий бренд собирается порадовать российских поклонников новым Volkswagen Polo. Такой вывод можно сделать из опубликованных пользователем Cadiol в своем блоге фото.

«Четырехдверка» сможет похвастать решеткой радиатора, а также передней и задней оптикой, выполненной в одном стиле с «Джеттой» седьмого поколения. Последняя прошедшей осень получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и тоже готовится ворваться на наш рынок.

  • Фото: @Cadiol
  • Фото: @Cadiol

Но вернемся к малышу Polo. Никакой официальной информации о свежем седане пока не поступало. Но будем надеяться, что новинку мы увидим уже в ближайшем будущем.

Напомним, что сегодня дореформенный «бюджетник» предложен с мотором MPI в двух вариантах форсировки — 90 и 110 л. с. Первый агрегатируется с пятиступенчатой «механикой», второй — с такой же МКП, либо с шестидиапазонным «автоматом». Есть у модели на вооружении и 125-сильный TSI, работающим вместе с семискоростным «роботом».

Ценник начинается от 699 900 рублей.

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14 января 2020
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