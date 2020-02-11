В Подмосковье начали штрафовать за парковку авто у дач и деревенских домов

Тут с недавних пор активизировались сотрудники местной Административной комиссии. По словам жителей деревни Лужки, первыми попавшими под раздачу, их стали наказывать штрафом в размере от 1000 до 5000 рублей за парковку перед заборами их собственных домов в соответствии со ст.18 и ч.11 ст. 58 закона Московской области №191/2014 «О благоустройстве в Московской области». Местным автовладельцам ставят в вину, что они нарушают правила парковки на — внимание! — дворовых территориях, а заодно игнорируют запрет на «размещение транспортных средств на… газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а так же вне специальных площадках, оборудованных для их размещения».
Чиновничий цинизм, как мы все убедились после недавней истории с бывшим главой Чувашии, дразнящим ключами от новеньких авто сотрудников МЧС, границ не знает. Однако называть «дворовыми территориями» и «зелеными насаждениями» дикорастущую травку вдоль плохонького грунтованного направления, только по недоразумению считающегося дорогой — апофеоз бюрократических игрищ, больше похожих на очередное издевательство над народом. Как, собственно, и штраф в пять тысяч деревянных за высосанное из пальца нарушение для семьи, глава которой в месяц зарабатывает хорошо, если в три раза больше.
Но так или иначе, если «лужковский инцидент» станет прецедентом, то сотрудники административных комиссий, имеющихся в каждом муниципальном образовании, легко и просто на основании упомянутого выше закона станут «окучивать» любого домохозяина, независимо от его статуса — дачник ли он или на ПМЖ. Не загнал авто за ворота — будь любезен раскошелится. Да что там говорить — если подойти к делу с пролетарским размахом, разводить на деньги можно будет любого гражданина, съехавшего хоть одним колесом на траву с любой проселочной доржки. И при таком подходе даже штрафы за нарушение ПДД повышать не надо.
Любопытно во всей этой истории еще и то, что согласно приведенному областному закону, личный транспорт должен «размещаться в отведенных для этой цели местах» и не мешать уборочной технике. Но вот в какой только подмосковной деревне, в каком садоводстве вы видели не то, чтобы благоустроенную, а просто парковку, не говоря уж об уборочной технике, да, собственно, и самих дорог?.. Нет, согласитесь, ничего, кроме штрафов за это ничего.