В Подмосковье начали штрафовать за парковку авто у дач и деревенских домов

Тут с недавних пор активизировались сотрудники местной Административной комиссии. По словам жителей деревни Лужки, первыми попавшими под раздачу, их стали наказывать штрафом в размере от 1000 до 5000 рублей за парковку перед заборами их собственных домов в соответствии со ст.18 и ч.11 ст. 58 закона Московской области №191/2014 «О благоустройстве в Московской области». Местным автовладельцам ставят в вину, что они нарушают правила парковки на — внимание! — дворовых территориях, а заодно игнорируют запрет на «размещение транспортных средств на… газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а так же вне специальных площадках, оборудованных для их размещения».

Чиновничий цинизм, как мы все убедились после недавней истории с бывшим главой Чувашии, дразнящим ключами от новеньких авто сотрудников МЧС, границ не знает. Однако называть «дворовыми территориями» и «зелеными насаждениями» дикорастущую травку вдоль плохонького грунтованного направления, только по недоразумению считающегося дорогой — апофеоз бюрократических игрищ, больше похожих на очередное издевательство над народом. Как, собственно, и штраф в пять тысяч деревянных за высосанное из пальца нарушение для семьи, глава которой в месяц зарабатывает хорошо, если в три раза больше.