Обновленные Hyundai Solaris, Datsun on-Do и другие дешевые машины, которые ждем весной

Фото: Datsun
Скоро в России начнутся продажи сразу несколько знаковых новинок. Это доступные седаны, причем очень популярные у наших покупателей. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о самых интересных и свежих новинках весны-2020.

Несмотря на падение продаж и сокращение потребительского спроса, российский авторынок скорее жив, чем мертв. Более того, еще чуть-чуть — и у дилеров появятся популярные у наших покупателей новинки. Это седаны бюджетного сегмента.

Datsun on-Do

Седан пережил плановое обновление. Рестайлинговый автомобиль легко узнать по обновленному переднему бамперу, зеркалам с повторителями поворотов и линзованной оптике. Кстати, уже в базовом оснащении Access бамперы окрашены в цвет кузова.

В салоне рычаг стояночного тормоза полностью отделан пластиком, а водительское кресло теперь регулируется по высоте. Появилась подсветка «бардачка» и новое салонное зеркало с увеличенным углом обзора.

Hyundai Solaris
Фото: Hyundai

Hyundai Solaris

Сверхпопулярный седан тоже обновился. Машина получила новый бампер с крупноячеистой решеткой радиатора, светодиодную оптику в топовых версиях и зеркала с электроприводом. Изменился и дизайн фонарей, а задний бампер получил нечто похожее на диффузор.

В салоне основным новшеством стал возвышающийся над передней панелью 8-дюймовый монитор с предустановленной системой «Яндекс.Авто». Правда, это прерогатива дорогих версий, а у базовых панель останется прежней.

Гамма силовых агрегатов не изменилась. Под капотом Solaris останутся атмосферные моторы объемом 1,4- и 1,6 литра, работающие в паре с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цены пока держат в тайне. Если хотите подробностей, читайте наш обзор здесь.

Возвращение доступных Chevrolet

Бюджетные модели Chevrolet возвращаются в Россию. Это хорошо известные седаны Cobalt, Aveo и хетчбек Spark, которые раньше дилеры продавали под брендом Ravon.

Aveo назывался Ravon Nexia R3, поэтому, предположим, что седану могут вернуть название Aveo, ведь оно более привычно и знакомо российскому покупателю. Цены на машины пока не называют, поэтому для ориентира, приведем «прайсы» на «Равоны».

Хетчбек Spark стоит 646 000 рублей, Nexia R3 (Aveo) обойдется в 670 000 рублей, а за Cobalt просят минимум 678 000 рублей. Поскольку автомобили, как и раньше, будут собирать на предприятии UzAuto Motors, не думаем, что со сменой логотипа они подорожают.

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18 февраля 2020
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