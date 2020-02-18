Обновленные Hyundai Solaris, Datsun on-Do и другие дешевые машины, которые ждем весной

Hyundai Solaris

Сверхпопулярный седан тоже обновился. Машина получила новый бампер с крупноячеистой решеткой радиатора, светодиодную оптику в топовых версиях и зеркала с электроприводом. Изменился и дизайн фонарей, а задний бампер получил нечто похожее на диффузор.

В салоне основным новшеством стал возвышающийся над передней панелью 8-дюймовый монитор с предустановленной системой «Яндекс.Авто». Правда, это прерогатива дорогих версий, а у базовых панель останется прежней.

Гамма силовых агрегатов не изменилась. Под капотом Solaris останутся атмосферные моторы объемом 1,4- и 1,6 литра, работающие в паре с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цены пока держат в тайне. Если хотите подробностей, читайте наш обзор здесь.

Возвращение доступных Chevrolet

Бюджетные модели Chevrolet возвращаются в Россию. Это хорошо известные седаны Cobalt, Aveo и хетчбек Spark, которые раньше дилеры продавали под брендом Ravon.

Aveo назывался Ravon Nexia R3, поэтому, предположим, что седану могут вернуть название Aveo, ведь оно более привычно и знакомо российскому покупателю. Цены на машины пока не называют, поэтому для ориентира, приведем «прайсы» на «Равоны».

Хетчбек Spark стоит 646 000 рублей, Nexia R3 (Aveo) обойдется в 670 000 рублей, а за Cobalt просят минимум 678 000 рублей. Поскольку автомобили, как и раньше, будут собирать на предприятии UzAuto Motors, не думаем, что со сменой логотипа они подорожают.