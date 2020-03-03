LADA 4×4 осталась без нового руля с подушкой безопасности

Рестайлинговая LADA 4×4, помимо новых центральной панели и климатической установки, а также улучшенной шумоизоляции, получила модернизированные кресла переднего ряда с боковой подушкой безопасности для водителя. Но такой айрбэг, поставленный, похоже, для галочки, дабы соответствовать всем требованиям, в экстренной ситуации не может заменить фронтальную подушку.

Именно поэтому российский «вездеход» 4×4, как сообщает портал «Лада.Онлайн», в марте должен был обзавестись новым рулевым колесом с подушкой безопасности. Но АВТОВАЗу пришлось изменить планы. Предполагалось, что модель будут комплектовать рулем и рулевой колонкой производства «Таката Рус», но автостроитель разорвал отношение с фирмой и теперь находится в поиске нового поставщика. И когда новый руль установят на внедорожник, пока не известно.

Между тем, «автовазовский» бестселлер — LADA Granta — начали оснащать более мощным мотором. Речь идет о модернизированном 16-клапанном движке объемом в не привычные 1,6, а 1,8 л, «разогретом» до 117 л. с. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», заказы на «Гранты» с таким агрегатом начала принимать компания «Супер-Авто» — «дочка» волжского автозавода.