Полигон под крышей: как АВТОВАЗ тестирует все свои авто перед продажей

Фото: LADA
На АВТОВАЗе начали применять новую-старую методику проверки качества готовой продукции. С тех пор, как свежеиспеченные автомобили из соображений экономии и минимизации затрат перестали обкатывать на большом треке под открытым небом, прошло несколько лет. Все это время машины тестировали лишь на стендах. Теперь же тольяттинцы вновь вернули испытательную трассу. Но на этот раз ее построили… под крышей главного корпуса завода.

Уличный трек существовал с 1973 года. Но чистить его зимой от снега оказалось слишком затратно, плюс плохие погодные условия мешали полноценно тестировать автомобили, да еще штат испытателей оказался слишком раздут. А после того, как трасса была заброшена, обнаружилась еще одна строка экономии: отпала необходимость убирать с заводского пола грунт, привезенный на колесах.

Теперь же на Волжском автозаводе новый повод для гордости — 300-метровый испытательный трек с восемью видами препятствий, имитирующих бордюры, «лежачие полицейские», брусчатку с мелким и крупным булыжником и иные дорожные неровности. Кроме того, полигон включает два крутых виража.

Дорожка дает возможность проверять до 150 автомобилей в час. И это не единственный плюс крытой трассы. Еще она не меняет характеристик, зависящих от погодных условий (хотя это, скорее, минус, ведь проданные машины эксплуатируются не в тепличных условиях) а пыль и мелкий гравий не портит ЛКП новеньких авто.

Представители завода отдельно отмечают, что «новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan», а через саму процедуру проходят все модели LADA, Renault и Datsun.

Тем жвременем АВТОВАЗ готовит к запуску сразу две новинки для нашего брата — обновленный фургон LADA Largus с «Икс»-дизайном и новым салоном, а также хетчбэк LADA XRAY Cross в комплектации Instinct с красивой черной крышей и двухцветными колесными дисками.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, дорога, трасса
20 февраля 2020
13