Полигон под крышей: как АВТОВАЗ тестирует все свои авто перед продажей

Уличный трек существовал с 1973 года. Но чистить его зимой от снега оказалось слишком затратно, плюс плохие погодные условия мешали полноценно тестировать автомобили, да еще штат испытателей оказался слишком раздут. А после того, как трасса была заброшена, обнаружилась еще одна строка экономии: отпала необходимость убирать с заводского пола грунт, привезенный на колесах.
Теперь же на Волжском автозаводе новый повод для гордости — 300-метровый испытательный трек с восемью видами препятствий, имитирующих бордюры, «лежачие полицейские», брусчатку с мелким и крупным булыжником и иные дорожные неровности. Кроме того, полигон включает два крутых виража.
Дорожка дает возможность проверять до 150 автомобилей в час. И это не единственный плюс крытой трассы. Еще она не меняет характеристик, зависящих от погодных условий (хотя это, скорее, минус, ведь проданные машины эксплуатируются не в тепличных условиях) а пыль и мелкий гравий не портит ЛКП новеньких авто.
Представители завода отдельно отмечают, что «новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan», а через саму процедуру проходят все модели LADA, Renault и Datsun.
Тем жвременем АВТОВАЗ готовит к запуску сразу две новинки для нашего брата — обновленный фургон LADA Largus с «Икс»-дизайном и новым салоном, а также хетчбэк LADA XRAY Cross в комплектации Instinct с красивой черной крышей и двухцветными колесными дисками.