Полигон под крышей: как АВТОВАЗ тестирует все свои авто перед продажей

Уличный трек существовал с 1973 года. Но чистить его зимой от снега оказалось слишком затратно, плюс плохие погодные условия мешали полноценно тестировать автомобили, да еще штат испытателей оказался слишком раздут. А после того, как трасса была заброшена, обнаружилась еще одна строка экономии: отпала необходимость убирать с заводского пола грунт, привезенный на колесах.

Теперь же на Волжском автозаводе новый повод для гордости — 300-метровый испытательный трек с восемью видами препятствий, имитирующих бордюры, «лежачие полицейские», брусчатку с мелким и крупным булыжником и иные дорожные неровности. Кроме того, полигон включает два крутых виража.