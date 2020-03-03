Как в автосервисах разводят клиентов, пугая «плохими тормозами» авто

Сейчас стало модно «дурить» людей при обслуживании тормозной системы. Ведь как ее обслуживать и когда менять те или иные детали, знают далеко не все пользователи.

У любого автомобиля велики нагрузки на тормоза. Колодки и диски сильно нагреваются, а на раскаленные поверхности летит грязь с дороги. В результате на нерабочих краях дисков образуется окалина, причем — очень хрупкая. Она-то и становится причиной «развода». Осматривая автомобиль или меняя колодки, мастер показывает клиенту на эту окалину и говорит, что, мол, видите, в каком состоянии у вас диски — они сильно проточены, пора бы заменить. А то и колодки сточатся в два раза быстрее.

И как тут не поверить, ведь солидный на вид профессионал показывает на очень ржавые кромки дисков. А когда клиент «ведется», мастер продолжает стращать. Мол, куски с этой ржавой окалины могут попасть в зазоры механизмов суппорта. Это вызовет не только противный скрип, но может и повредить диск — на нем появятся борозды. Забегая вперед заметим, что такое действительно возможно, хотя бывает редко. В итоге эффективность торможения падает, а это может привести к аварии.