Эксперты прогнозируют значительное подорожание машин в России

– В ближайшее время рубль вряд ли вернется назад к 60—65 рублям за доллар и около 70 рублей за евро по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор к 50 долларам за баррель. Отсюда, соответственно, производителям — в том числе и автомобилей — придется переписывать ценники. В большую, разумеется, сторону

Понятно, что они не будут делать этого сразу, повышая прайсы поэтапно. Плюс у них есть в любом случае время, потому что поставки, которые запланированы на ближайшие три-шесть месяцев, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, и есть время для того, чтобы сделать плавное повышение, — считает президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев.

Напомним, что на открытии валютных торгов 10 марта курс доллара продемонстрировал уровень в 71,86 рубля, а курс евро оказался на отметке 81,58 рубля.

— Локализованные производства в ближайшее время вряд ли будут повышать цены, в основном это коснется импортных автомобилей, — уточнил ТАСС глава РОАД.

Параллельно ряд учстников рынка высказали мнение, что в преддверии подорожания, в ближайшие несколько недель, может резко вырасти спрос на новые авто. Такой сценарий вероятен, если население, напуганное прогнозами роста цен на машины, массово двинется в автосалоны скупать легковушки по текущим, еще не пересмотренным в сторону увеличения ценам.