ЭРА-ГЛОНАСС: тотальная слежка за водителем или экстренная помощь

И сразу скажем, что сегодня «тотальной слежке» стоит опасаться (если стоит, конечно, но об этом позже) только 5 млн. автомобилистов — именно столько машин в нашей стране вооружены на данный момент системой экстренного реагирования. При этом опасающиеся чрезмерной опеки Большого Брата граждане должны знать, что во многих чрезвычайных дорожных ситуациях только его вмешательство способно спасти их здоровье и жизнь.
И этот факт уже могут подтвердить примерно 64 000 водителей, машины которых связались с ЭРА-ГЛОНАСС самостоятельно, в автоматическом режиме — после тяжелых ДТП, когда человек уже не мог нажать на спасительную кнопку. Все эти вызовы были немедленно переадресованы в экстренные оперативные службы (правда, статистики о том, как быстро сработали эти службы, пока, к сожалению, не существует). Хотя эксперты АО «ГЛОНАСС» утверждают, что при 100-процентном оснащении российского автопарка их системой, ежегодно будет сохранено более 4000 жизней, а ожидаемый экономический эффект составит около 8 млрд. рублей.
Другое дело, что очевидный плюс ЭРА-ГЛОНАСС в виде экстренной помощи пострадавшим в авариях, не отменяет такого минуса системы, как, повторимся, приписываемое ей умение вести тотальный контроль моторизованных россиян. Но вот насколько реально и всеобъемлюще это умение, смотрите в видеосюжете портала «АвтоВзгляд».
Итак, как мы видим, пока ЭРА-ГЛОНАСС не нарушает и никоим образом не ущемляет прав и свобод наших соотечественников. Однако, не отрицают специалисты этой системы, теоретическая, да и практическая возможность установить с ее помощью тотальную слежку за любым автомобилем (а значит — и его владельцем) все-таки имеется. И при соответствующем властном заказе будет довольно легко реализована.
И тогда не исключено, что система ЭРА-ГЛОНАСС пополнит список лауреатов международной «Премии Большого Брата», вручаемой конкретным людям и компаниям за нарушение неприкосновенности частной жизни людей. А почему бы и нет, если ее победителями в разное время становились Microsoft — за проект подглядывания за происходящим в домах с помощью оборудования Kinect и Google — за спорную политику сбора информации о пользователях. Да что там говорить, если «антинаграды» присуждались и России в целом — за планы по управлению и влиянию на содержание соцсетей и введение цензуры в интернете, и ее лидер Владимир Путин в частности — за практически все свои действия…