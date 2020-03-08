ЭРА-ГЛОНАСС: тотальная слежка за водителем или экстренная помощь

И сразу скажем, что сегодня «тотальной слежке» стоит опасаться (если стоит, конечно, но об этом позже) только 5 млн. автомобилистов — именно столько машин в нашей стране вооружены на данный момент системой экстренного реагирования. При этом опасающиеся чрезмерной опеки Большого Брата граждане должны знать, что во многих чрезвычайных дорожных ситуациях только его вмешательство способно спасти их здоровье и жизнь.

И этот факт уже могут подтвердить примерно 64 000 водителей, машины которых связались с ЭРА-ГЛОНАСС самостоятельно, в автоматическом режиме — после тяжелых ДТП, когда человек уже не мог нажать на спасительную кнопку. Все эти вызовы были немедленно переадресованы в экстренные оперативные службы (правда, статистики о том, как быстро сработали эти службы, пока, к сожалению, не существует). Хотя эксперты АО «ГЛОНАСС» утверждают, что при 100-процентном оснащении российского автопарка их системой, ежегодно будет сохранено более 4000 жизней, а ожидаемый экономический эффект составит около 8 млрд. рублей.

Другое дело, что очевидный плюс ЭРА-ГЛОНАСС в виде экстренной помощи пострадавшим в авариях, не отменяет такого минуса системы, как, повторимся, приписываемое ей умение вести тотальный контроль моторизованных россиян. Но вот насколько реально и всеобъемлюще это умение, смотрите в видеосюжете портала «АвтоВзгляд».